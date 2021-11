La agencia de diseño web Barcelona Mediactiu se alza como una de las grandes referentes del sector en diseño web Emprendedores de Hoy

Con la llegada de la pandemia por COVID-19, la digitalización de todos los sectores económicos se ha acelerado aún más y es ya imparable. La competencia online crece cada día, y ya no basta con simplemente tener presencia en internet con un portal web.

Destacar y diferenciarse es el objetivo que buscan hoy las empresas cuando contratan los servicios de una agencia de diseño web. Pero para conseguir estos objetivos y alcanzar las metas que se deben imponer en un plan comercial, la agencia contratada debe poder ofrecer una solución muy amplia.

Estos altos estándares de exigencia solo pueden ser ofrecidos por medio de una amplia oferta de servicios y una larga experiencia en constante actualización, por lo que no se puede otorgar esta solución a una empresa recién llegada al sector de la creación de páginas web. En este sentido, una agencia de diseño web en Barcelona que ha conseguido destacar por su propuesta de valor y omnicanalidad es Mediactiu, una empresa que se constituyó en sus inicios como especializada en diseño gráfico y web y que a lo largo de más de 20 años de trayectoria, ha sabido mantenerse a la vanguardia de la rapidísima evolución que viene viviendo el diseño y la programación web y en definitiva todos los medios online e inercias de consumo.

¿Cómo consigue Mediactiu ofrecer los más altos niveles de satisfacción y fidelización a los clientes? Un equipo multidisciplinar, constituido por perfiles especializados en marketing, estrategia comercial, retail, comunicación, branding, diseño gráfico, usabilidad, programación, vídeo, 3D, y algunas destacadas alianzas estratégicas ofrecen una solución global sólida y diferenciadora. Esta parte siempre de una consultoría, creación de estrategia online, revisión de identidad visual (branding, aplicaciones gráficas y comunicación que deberán establecer el estilo gráfico y comunicacional de la web o que en su defecto se tendrán que mejorar), desarrollo de arquitectura, estructura, diseño de interfaz (UX / UI), análisis técnico a nivel de programación, plugins, integraciones, conexiones con bases de datos, ERP´s pasarelas, programación, generación y carga de contenidos (textos, imágenes, vídeos, 3D…), campañas y mantenimiento e incluso softwares. Siempre todo en la dedicación que corresponda para cada proyecto, pero sin descuidar nada por simple o pequeña que pueda ser la web, esto garantiza el mejor resultado del proyecto.

Jordi Tarrats, director general de Mediactiu, explica la filosofía de la agencia: “Desde la fundación de Mediactiu, nuestra filosofía de servicio es la adaptación a las necesidades y características de cada proyecto y sector por medio de una gestión personalizada y ágil. (…) Todo empieza analizando las necesidades concretas de cada cliente. Estudiamos el sector en el que actúa y a su público objetivo para ofrecer la página web más adecuada y funcional acorde a sus objetivos y necesidades. Cuando accedemos a un nuevo proyecto nuestro compromiso es total, porque lo hacemos nuestro, por eso el trato con el cliente es tan personalizado. (…) Una empresa siempre debe aspirar a crecer y aún en el caso en el que se quiera mantener igual, deberá innovar y hacer cosas diferentes para poder prevalecer”.

Proyectos diversos como unwebsite corporativo, un e-commerce, marketplace, plataformas comerciales a tiempo real o cualquier otra tipología de página web o acción online, contarán en la medida que lo requiera el proyecto web, con un proceso global que garantiza la mejor consecución de los objetivos comerciales preestablecidos y por consiguiente llegar al ROI. Diseñando y programando páginas web desde cero, a la medida de cada proyecto, siempre con el objetivo de realizar un posicionamiento diferenciador acorde con la oferta del cliente y con un buen posicionamiento SEO en Google.

Otro factor que se está potenciando es favorecer la usabilidad y reportar un mayor número de funcionalidades a la conversión de las web responsive, portales, e-commerce, etc. Cualquier plataforma online debe ser ágil, adaptable, clara y dar la mejor respuesta también en cualquier tipo de dispositivo móvil (smartphones o tabletas) pese al tamaño reducido de las pantallas y conexiones a internet más lentas.

¿Por qué contratar una agencia especializada en diseño web y e-commerce? Ante la alta competitividad comercial existente en todos los sectores, se deben tener en cuenta todos los factores que suman y marcan la diferencia entre una web correcta o bonita y una web que además sea eficiente. Un proyecto estratégicamente bien definido, apuntado sobre distintas soluciones y medios, partiendo de un buen UX/UI, y de la correcta elección de código, con el mejor diseño web, atractivo, funcional y coherente con laoferta y valores de la empresa, que reporte valor al producto o servicio.

Para ello es importante utilizar contenidos de calidad, código de programación a medida y optimizado, cumplir con todos los protocolos técnicos, así como la necesidad de captación de bases de datos de cliente con variables para segmentar tipologías de visitas, y las automatizaciones para generar acciones de e-marketing regulares (por medio de calendarizaciones) de e-mails. En Mediactiu crean conexiones con ERP’s, pasarelas de pago y de logística, módulos de auto facturación, y todo ello reforzado por la omnicanalidad y proactividad en la ejecución de acciones creativas en e-marketing y acciones comerciales que ayuden a los clientes a hacer llegar su mensaje y valores.

Actualmente, hay una gran oferta de soluciones a la hora de crear una web o tienda online autogestionable, la oferta de CMS (Sistema de Gestión de Contenidos por sus siglas en inglés) es cada día mayor: WordPress, PrestaShop, Magento, Joomla o Drupal son algunos de los ejemplos que ofrecen la posibilidad de autogestionar una web de manera muy simple, sin conocimientos informáticos, y mantenerla siempre actualizada.

La importancia del diseño web, ya sea para una gran empresa o una pyme, es esencial porque es la carta de presentación que van a ver todos los posibles clientes desde cualquier punto del mundo. La página web es el primer impacto para generar confianza a los buyer personas y dar acceso a la oferta de productos y/o servicios. En este contexto, serán claves todos los puntos que se han citado anteriormente para lograr una buena experiencia de usuario y conseguir un posicionamiento en el Top of mind del cliente potencial.

En la página web de Mediactiu, se puede descubrir más sobre esta empresa de referencia que destaca en el desarrollo de proyectos web, con ejemplos muy variados que cubren empresas y sectores de todo tipo: retail, alimentación, restauración, salud, automoción, tiendas online, empresas industriales, farma, portales inmobiliarios, moda, etc.

Todos ellos con diseño atractivo y coherente con la imagen y valores que la marca quiere transmitir a sus clientes y, al mismo tiempo, garantizar una excelente usabilidad de la página web. Esta será una de las claves para que el usuario permanezca en la web o e-commerce, encuentre fácilmente lo que está buscando y acabe realizando la acción que ha sido marcada como objetivo, ya sea una compra, un alta de usuario o la visualización de un vídeo.

