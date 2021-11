Ortodoncia de máxima calidad en Badajoz con los expertos de Clínica Sonrisas de Corrales Dental Emprendedores de Hoy

jueves, 18 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Un aspecto capaz de elevar la autoestima y transformar los complejos es lucir una sonrisa hermosa y sana, además de ser vital de la presencia personal.

Esto es posible gracias a trabajos de ortodoncia de calidad como los que ofrece Corrales Dental (Clínica Sonrisas), una clínica ubicada en Badajoz que destaca por contar con especialistas preparados en el innovador sistema Insignia a la hora de corregir la posición de las piezas dentales.

Más de 30 años de experiencia avalan la trayectoria de este centro de atención odontológica integral que garantiza equipos tecnológicos y herramientas de última generación, no solo en el área de la ortodoncia, sino también en los servicios de implantología, periodoncia y estética, con atención en español, inglés y portugués.

Insignia es un sistema cuyo origen es la ortodoncia digital, conocida como Damon, en la cual se toman las medidas más exactas del área a trabajar con equipos como el escáner intraoral 3D, radiografías, medición cefalométrica y fotografías, para elaborar brackets y arcos a la medida de cada paciente. Este tipo de estudio permite un tratamiento totalmente personalizado que conllevará los mejores resultados en poco tiempo.

Con Insignia no hace falta la toma de impresiones en pasta, pues las fotografías que arroja el escáner se unen para aportar una impresión que será posible realizar en 3D. A partir de los datos que se obtengan de las imágenes, el equipo de Corrales Dental hará el diseño digital de la alineación que se espera obtener al finalizar la ortodoncia y enviará los datos a la fábrica del sistema Insignia, ubicada en Estados Unidos, para que la empresa elabore un kit que se adapte a la fisionomía de ese paciente en particular.

Los especialistas altamente cualificados garantizan los mejores resultados La población extremeña, así como de otras partes de la península, cuenta con odontólogos de reconocida trayectoria en el campo de la ortodoncia, quienes corregirán la posición de los dientes con la más esmerada atención a través de este sistema digital que ha ido evolucionando para ofrecer impecables resultados en menos tiempo en comparación con la ortodoncia tradicional. El contacto con la clínica para una primera cita puede hacerse desde la página web o vía telefónica.

Experiencia y constante preparación son dos de las fortalezas más destacadas de los odontólogos de Corrales Dental, un equipo de expertos en moldear sonrisas, cuyo trabajo de calidad le ha permitido ser una de las mejores opciones a la hora de lucir una atractiva y saludable sonrisa.

