Reducir la miopía al dormir y levantarse con una visión perfecta es posible gracias a las Lentillas Nocturnas Orto-K de BENALÚA ÓPTICA

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 18:00 h (CET)

La miopía, que es el trastorno ocular que dificulta la visión de objetos lejanos, se puede tratar de distintas formas. En la actualidad, uno de los tratamientos que ofrece resultados rápidos y fiables es la utilización de lentillas Orto-K, una opción que no requiere de cirugía para solucionar el problema.

Las Lentillas Nocturnas Orto-K ofrecen la posibilidad de tratar la miopía sin la necesidad de usar gafas durante el día. Este es un producto que se puede conseguir en BENALÚA ÓPTICA, un centro de Óptica, Optometría y Audiología con 38 años de experiencia que cuenta con un gran equipo de profesionales formados en optometría.

Así funcionan las Lentillas Nocturnas Orto-K Las Lentillas Nocturnas Orto-K son lentillas especiales semirrígidas de geometría inversa que se utilizan al dormir por las noches. Lo que producen es un moldeo en la córnea que permite una perfecta visión durante el día sin necesidad de recurrir a gafas o lentes de contacto.

Se dice que la geometría de las Lentillas Nocturnas Orto-K es inversa porque son más planas en el centro que en la periferia, lo que permite aplanar la zona central de la córnea. Por otra parte, estas lentillas frenan la progresión de la miopía porque compensan el desenfoque periférico de la retina que produce un aumento en el tamaño del ojo. Se trata de un artículo fiable que ha sido aprobado en Estados Unidos por la FDA (Food and Drugs Association), el organismo encargado de certificar los medicamentos y tratamientos médicos.

El tratamiento es seguro e higiénico En BENALÚA ÓPTICA, lo primero que se realiza es un estudio de idoneidad, que consiste en una primera consulta en la que se revisa la graduación y cómo enfocan y convergen los ojos del paciente. En segunda instancia, se examina la tensión ocular, se realiza una topografía de la córnea y se realiza un estudio de retina. Todos estos pasos son necesarios para descartar problemas como el queratocono o las conjuntivitis crónicas que contraindiquen el uso de las Lentillas Nocturnas Orto-K.

Una vez analizada la viabilidad del caso, se procede a la selección de las lentillas Orto-K adecuadas para reducir las dioptrías del paciente. Estas se comienzan a probar en consulta y se realiza refracción, topografías y fluorogramas para determinar si las lentillas son idóneas para el paciente. Encontradas las lentillas idóneas, el paciente se las deberá llevar para dormir y es evaluado a la mañana siguiente, a los 3 días, a la semana y a las 2 semanas. Si se mantiene una buena visión y salud ocular al final del día, el paciente recibirá el alta y será citado para hacer revisiones periódicas.

El modo de utilizar las lentillas es fácil, higiénico y cómodo. Antes de insertar las lentillas en el ojo, se deben humedecer con lágrimas artificiales, que evitan el contacto directo con la córnea. Después, al retirarlas durante la mañana, las lentillas deben ser colocadas en un portalentes que contiene un líquido desinfectante. Son productos personalizados que bajo ningún concepto deben compartirse con otra persona.

Con todos los puntos anteriores, las Lentillas Nocturnas Orto-K que provee BENALÚA ÓPTICA se alzan como un tratamiento efectivo, seguro y rápido contra la miopía.

