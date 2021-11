Decoración con papel pintado de la mano de Imprimarte Emprendedores de Hoy

Imprimarte, la tienda online que se especializa en impresión digital y decoración personalizada al tamaño y formato a medida que el cliente necesite, destaca por la decoración para paredes, con ideas en tendencia y al mejor precio, entre otros.

El término de compra papel pintado es el más buscado para la decoración de murales de interiores. La empresa está compuesta por un grupo de profesionales procedentes del mercado de la impresión digital y de laboratorios del sector fotográfico con 30 años de experiencia en el sector.

Actualmente, se desenvuelven de manera profesional en el área artística, dando empleo a más de 40 personas: no solamente a los diseñadores gráficos, sino también a los técnicos, impresores, trabajadores de la producción y de la administración.

La tendencia en decoraciones para interiores El papel pintado tuvo su auge durante los años 60 y 70, siendo un recurso decorativo que se implementó de manera masiva en las paredes de los hogares para disimular imperfecciones. Hoy en día, según interioristas y decoradores, pasa a ser una técnica para la decoración con una fuerza particular y propia.

En su sitio web, Imprimarte ofrece asesoramiento y una guía sobre cómo decorar las paredes de una manera económica, fácil y autodidacta. Para la empresa, el papel pintado es uno de los productos de excelencia que aporta varios beneficios para el cliente: genera una experiencia familiar, crea una amplitud visual en los lugares más pequeños y llena el hogar de vida.

Imprimarte, la imagen que se desee en cualquier parte El equipo de Imprimarte cuenta con un gran catálogo de productos para sus clientes, todos ellos de primera calidad, realizados con la última tecnología en impresión de fotos y pensados para compartir su uso en redes sociales, adaptándose a la tecnología actual.

Entre los productos que ofrece la empresa, se destacan los fotográficos, la imprenta digital, rotulación, merchandising, soluciones de imagen corporativa, diseños 3D, decoración de interiores, papel pared, papel pintados, fotomurales, entre otros.

Además, la marca pone a disposición de sus clientes un departamento de soporte para aconsejarles y herramientas para proyectar su imaginación y obtener resultados profesionales. Solo se necesita elegir la imagen, el formato que se desee y el equipo hará el resto.

Imprimarte nace de un sueño de un grupo de profesionales dedicados al sector fotográfico y el diseño digital. En la actualidad, cuentan con una empresa confiable, productiva, novedosa y con un servicio altamente personalizado para las necesidades de cada cliente.

