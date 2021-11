ALOHA Gravity, la nueva estación de recarga DC de altas prestaciones y diseño rompedor de VEGA Chargers Emprendedores de Hoy

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 17:00 h (CET)

La transición a la movilidad sostenible está a la orden del día. En este último año, más de 12.000 vehículos han sido adquiridos por los ciudadanos españoles, una cifra que demuestra que las ventas de coches eléctricos están en crecimiento, en buena parte debido a una mayor oferta disponible.

Los productos más solicitados con relación a los coches eléctricos son las estaciones de recarga, sin embargo, muchas de estas se están quedando obsoletas debido al aumento de la autonomía de los nuevos vehículos que obliga a los conductores a realizar largas esperas para efectuar las recargas.

Ante esta necesidad, surge ALOHA Gravity, fabricado por VEGA Chargers, una solución de carga rápida en corriente continua de 30 kW que alimenta directamente la batería del vehículo. Puede instalarse tanto en pared como sobre pedestal, bien sean en instalaciones interiores o exteriores. Además, sobresale un diseño rompedor comparado con otros modelos del mercado.

Con ALOHA Gravity: más rápido, más lejos ALOHA Gravity se basa en un nuevo concepto de carga rápida para coches eléctricos. Se trata de una estación de carga en corriente continua de tamaño reducido que proporciona la experiencia de recarga perfecta para los conductores que no tienen acceso a la recarga en casa y buscan aprovechar el tiempo de carga de manera productiva, como, por ejemplo, realizando compras en un centro comercial o asistiendo a una reunión de trabajo en la oficina.

El gran beneficio de este producto es que reduce el tiempo de carga habitual de los vehículos eléctricos en destino, alofrecer 200 km de autonomía por cada hora de conexión en comparación con los 47 km de autonomía que dan las actuales estaciones de carga en corriente alterna. Con el modelo ALOHA Gravity los conductores podrán recargar sus vehículos en un tiempo reducido de entre 30 min y 3 horas.

Al estar integrado con las principales aplicaciones de recarga, tales como Electromaps, Place to Plug o EVCharge, ALOHA Gravity es una solución ad-hoc para lugares de trabajo, centros comerciales, estacionamientos públicos o privados y flotas corporativas.

ALOHA Gravity de VEGA Chargers permite un amplio abanico de personalización, maximizando su adaptación a la ubicación del cliente con el fin de asegurar el éxito en la experiencia de los usuarios.

Sin fronteras gracias al talento del equipo profesional de VEGA Chargers VEGA Chargers está formado por un equipo de profesionales altamente cualificados, con amplia experiencia en el diseño y creación de productos de automoción, especializados en la fabricación y el diseño de estaciones de recarga para vehículos eléctricos.

Gracias al talento y conocimiento del sector de vehículo eléctrico de su equipo, VEGA Chargers puede ofrecer una solución completa incluyendo formación, soporte técnico e, incluso, servicio de consultoría para la electromovilidad. Todo ello resulta ser una experiencia única, que permite mejorar el modelo de negocio de sus clientes y socios comerciales, así como conocer al detalle el uso, funcionamiento y mantenimiento del producto.

En definitiva, la estación de recarga ALOHA Gravity es una apuesta firme por la transición a la movilidad eléctrica que se establece como necesaria en la sociedad actual.

