Fundación COPADE lidera el proyecto FEADER GO PROPRURAL para modernizar el sector forestal en España

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 16:43 h (CET) FEADER GO PROPRURAL es un estudio de factibilidad técnica, económica, ambiental y social para desarrollar un modelo de negocio que permita el aprovechamiento sostenible de los montes de utilidad pública Fundación COPADE lidera el proyecto FEADER GO PRORURAL, un proyecto impulsado en las provincias de Guadalajara y Teruel para promover el desarrollo económico de las zonas rurales, mediante la generación de un mercado responsable de productos forestales innovadores de alto valor que aproveche de forma sostenible y eficiente todos los recursos naturales y conserve los bosques.

Se trata de una iniciativa que finaliza en 2023 y que busca llevar a cabo un estudio de factibilidad técnica, económica, ambiental y social para modernizar el sector forestal. El principal objetivo es llegar a desarrollar un modelo de negocio que permita el aprovechamiento de los montes de utilidad pública, en este caso propiedad de los Ayuntamientos de Orea y Orihuela del Tremedal ubicados en los Montes Universales.

COPADE es coordinador del Grupo Operativo formado por FSC® España, Azentúa, Leroy Merlin España, Fundación Centro de Servicios y promoción forestal y de su Industria de Castilla y León (CESEFOR), Ayuntamiento de Orea y Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal. El grupo es responsable de estudiar la viabilidad del proyecto y buscar su máxima eficiencia, para conseguir la reindustrialización del sector forestal generando el mayor valor añadido posible del proceso de transformación de los productos, cuyo impacto positivo repercuta directamente en los municipios donde se generan.

FEADER GO PRORURAL diseñará la tipología de productos idónea para este aprovechamiento y la viabilidad de una planta industrial para producirlos, con un sistema de tratamiento de madera por modificación térmica que evita usar compuestos químicos biocidas, actualmente implantado solo en dos plantas en toda España. Asimismo, se llevará a cabo un estudio para aprovechar también subproductos de la madera como cortezas, astillas de descarte, serrín y viruta que no usa la industria del papel para obtener bioenergía, incluso pudiendo llegar a instalar una planta de cogeneración.

Además, el modelo incluirá un sistema de trazabilidad y garantías para que la persona consumidora pueda saber exactamente de dónde ha salido el producto mediante un sistema de blockchain que le permitirá saber el origen sostenible de la madera, información de su impacto social y otras certificaciones como FSC® y Madera Justa, la medición de la Huella Social y como contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

¿Por qué son necesarios proyectos como FEADER GO PRORURAL?

FEADER GO PRORURAL es un proyecto nacido con el objetivo de reconducir el modelo forestal que hay en España y, así, generar riqueza y empleo en distintas zonas del país conservando bosques y potenciando el trabajo en municipios rurales muy afectados por el fenómeno de la España vaciada. Para la fundación, esta es una problemática que año tras año se va acrecentando, aunque debido a la pandemia, se han abierto nuevas posibilidades y oportunidades en estas zonas.

Este proyecto de economía circular, que pretende aprovechar el 100% de la troza de madera del bosque, puede también ayudar a optimizar las áreas boscosas, ya que su infrautilización genera un gran problema de deterioro en la zona, afectando a la calidad de la madera, y por consiguiente de abandono sin unas buenas políticas de prevención y limpieza de los bosques que aumentan el riesgo de incendio.

El área de intervención principal son los Montes Universales situados entre la comarca aragonesa de Sierra de Albarracín (Teruel) y la zona sureste del Alto Tajo entre Guadalajara y Cuenca. Esta zona tiene principalmente pino silvestre, una madera valiosa y de calidad. El estudio en esta zona servirá como piloto para poder replicar en otras zonas con similares características.

El proyecto es financiado por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

