RIOT FORGE lanza sus primeros títulos y anuncia futuros lanzamientos

Ruined King: A League of Legends Story™ y Hextech Mayhem: A League of Legends Story™, disponibles hoy. Anuncio de los primeros detalles sobre Song of Nunu: A League of Legends Story™, CONV/RGENCE: A League of Legends Story™ y más de Riot Forge Hoy, Riot Forge ha anunciado el lanzamiento de sus primeros títulos, Ruined King: A League of Legends Story™ y Hextech Mayhem: A League of Legends Story™, cuya adquisición está disponible desde hoy.



Ruined King: A League of Legends Story es un RPG por turnos para un solo jugador desarrollado por Airship Syndicate (los creadores de Battle Chasers: Nightwar y Darksiders Genesis, con el legendario ilustrador de cómics Joe Madureira al frente). Este título está disponible en Nintendo Switch™, Xbox One, PlayStation®4 (PS4™) y en PC a través de Steam®, GOG.com y la tienda de Epic Games Store. El título pasará a estar disponible poco después en PlayStation®5 (PS5™) y Xbox Series X"S. Quienes tuvieran ya la versión de PS4 o Xbox One, podrán actualizar sus versiones de forma gratuita. La versión actual también es compatible con PS5 y Xbox Series X"S. La historia se desarrolla en dos regiones de Runaterra: Aguas Estancadas, una atestada ciudad portuaria que alberga a cazadores de monstruos marinos, bandas portuarias y contrabandistas de todo el mundo; y las Islas de la Sombra, una tierra que sufre la maldición de la Niebla Negra, una bruma que cubre el archipiélago y corrompe a todo aquel con quien entra en contacto. Para derrotar a este enemigo misterioso y común, tendréis que conformar un equipo de campeones de League of Legends de lo más variopinto: Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri y Pyke.



Echar un vistazo aquí al tráiler del lanzamiento de Ruined King: A League of Legends Story™.



Hextech Mayhem: A League of Legends Story™ es un nuevo runner rítmico desarrollado por Choice Provisions (creadores de la saga BIT.TRIP) que está disponible para Nintendo Switch™ y para PC a través de Steam®, GOG.com y la tienda de Epic Games Store. Asimismo, también estará disponible próximamente en la aplicación para móvil de Netflix. Ambientado en el universo de League of Legends, los jugadores deberán saltar bombas y lanzarlas para atacar al ritmo de una enérgica banda sonora con el objetivo de evitar obstáculos, desarmar a los enemigos y encender mechas que pondrán en marcha reacciones en cadena y desatarán el caos más absoluto.



Echar un vistazo aquí al tráiler del lanzamiento de Hextech Mayhem: A League of Legends Story™.



Riot Forge también ha anunciado detalles sobre varios futuros lanzamientos. Song of Nunu: A League of Legends Story™ estará disponible en 2022, y sus desarrolladores, Tequila Works, han permitido echar un primer vistazo a la experiencia de juego con un minidocumental aquí. Este enternecedor juego de aventuras de un solo jugador estará disponible en Nintendo Switch™, Xbox Series X"S, Xbox One, PS4™, PS5™ y en PC a través de Steam®, GOG.com y la tienda de Epic Games Store. Los queridos protagonistas de este título, Nunu y Willump, se embarcan en un épico viaje para encontrar a la desaparecida madre de Nunu.



CONV/RGENCE: A League of Legends Story™ es un plataformas de acción 2D de un solo jugador con mecánicas de control temporal y desarrollado por Double Stallion. También se estrenará el año que viene y el equipo ha compartido un minidocumental con imágenes de la experiencia de juego.



Riot Forge también ha mencionado que están desarrollando otro título ambientado en la región de Demacia.



Hextech Mayhem: A League of Legends Story™ ya está disponible en Nintendo Switch™ y en PC a través de Steam®, GOG.com y la tienda de Epic Games Store por 9,99 dólares. También estará disponible a través de la aplicación para móvil de Netflix, que se incluye con la suscripción a este servicio sin necesidad de compras adicionales.



Ruined King: A League of Legends Story™ ya está disponible en Nintendo Switch™, Xbox One, PS4 y en PC a través de Steam®, GOG.com y la tienda de Epic Games Store por 29,99 dólares. El título pasará a estar disponible poco después en PlayStation®5 (PS5™) y Xbox Series X"S.



También hay disponible una edición deluxe en cada plataforma por 39,99 dólares que incluye aspectos de la Ruina para cada personaje, el pack inicial de la Ruina y más artículos.



La edición de coleccionista física está disponible por 129,99 dólares e incluye el libro de ilustraciones, un boceto exclusivo de Joe Madureira, un vinilo de doce pulgadas de la banda sonora, un mapa de tela de Aguas Estancadas, una libreta con bolígrafo y una taza de Aguas Estancadas.



Todos los jugadores que compren Ruined King: A League of Legends Story™ en los 30 días siguientes a su lanzamiento recibirán la espada Manamune, un arma del juego para Yasuo, sin importar si compran la versión estándar, la deluxe o la edición de coleccionista.



La versión de PS4 de Ruined King incluye una actualización gratuita para pasar a la versión de PS5, que estará disponible más adelante. La versión de Xbox de Ruined King utiliza Smart Delivery, lo que permitirá acceder tanto al título de Xbox One como al de Xbox Series X"S, que también pasará a estar disponible más adelante.