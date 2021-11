Marketing de Élite, el nuevo libro del León de Ventas Emprendedores de Hoy

¿Se necesita hacer marketing para un negocio? ¿Se sabe realmente cómo funciona y qué se tiene que hacer para atraer clientes?

Seguramente, estas sean algunas de las preguntas que se haga todo empresario cuándo tiene la necesidad de hacer una campaña de marketing para atraer clientes.

Normalmente, se suelen buscar profesionales que ayuden a cumplir con este objetivo, pero muchas veces o no preguntan sobre el negocio o los clientes, el emprendedor o el empresario no se involucran en ayudar al profesional de marketing a conocer mejor el negocio o al cliente. Por este motivo, ha salido al mercado un nuevo libro denominado Marketing de Élite, escrito por Javier Ramos, el León de Ventas, al cual hay que prestar atención.

¿En qué consiste el marketing de élite? Seguramente, el concepto de marketing de élite suene bien a todas las personas, pero, tras hablar con el León de Ventas sobre este libro, el autor cuenta que ha querido plasmar en un libro todos esos conocimientos que ha aprendido de sus mentores y que le han ayudado a él y a sus clientes a atraer negocio. Es cierto que actualmente hay mucha información o formación sobre marketing, pero la mayoría de estos cursos suelen tener un coste elevado. Además, estas formaciones prometen un cambio de vida, así como que el negocio o el profesional alcancen cifras económicas que quizás nunca antes se había pensado obtener.

La realidad de esto es que se sabe que, en la mayoría de los casos, no es así, por ello Javier Ramos, el León de Ventas, ha querido reflejar en este libro todos aquellos conocimientos que son necesarios para que una empresa o emprendedor pueda hacer marketing de forma eficaz.

Actualmente, se vive en un mundo donde hay muchas promesas de ganar dinero, pero el León de Ventas solo dice que la única promesa que él hace es “la promesa del trabajo constante” y, por eso, ha creado este material con los principios del marketing que utilizan los grandes gurús, para que una marca o un negocio tenga éxito en la actualidad.

Todo emprendedor perdido que no sepa qué hacer para atraer más clientes o negocios a su empresa, en el libro Marketing de Élite encontrará muchas de las claves para conseguir aquello que se quiere atraer.

En este libro, se podrán conocer principios tan importantes como la propuesta de valor, la escalera de valor, la persuasión y otros aspectos importante que se deben aplicar en la estrategia de marketing.

Aplicando estos principios a un negocio, se obtendrá aquello que se busca, recordando siempre que sin trabajo, disciplina y perseverancia no hay éxito.

