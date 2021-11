NVIDIA lanza DLSS 2.3, que ya puede utilizarse en 15 juegos

La compañía americana también ha actualizado la herramienta NVIDIA Image Scaling y ha presentado una nueva aplicación para comparar y analizar la calidad de la imagen Hoy, NVIDIA ha lanzado la última versión del Game Ready Driver, que añade DLSS a 10 nuevos títulos e incorpora una serie de actualizaciones para las herramientas de escalado. Entre las novedades, se incluye la versión 2.3 de DLSS, que ya puede utilizarse en 15 juegos, entre los que figuran títulos como Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Jurassic World Evolution 2, Marvel’s Guardians of the Galaxy y Bright Memory: Infinite.

NVIDIA DLSS, que emplea la inteligencia artificial para generar imágenes de gran calidad sin sacrificar el rendimiento, ya está disponible en más de 130 videojuegos. Con los nuevos controladores, esta tecnología sigue evolucionando: DLSS 2.3 optimiza el uso de los vectores de movimiento para mejorar los detalles de los objetos que se están moviendo, perfecciona la reconstrucción de partículas, y ayuda a reducir problemas de ghosting y de estabilidad.

Además de DLSS, que requiere una tarjeta gráfica RTX y la implementación de la tecnología por parte de los desarrolladores para funcionar, NVIDIA también dispone de NVIDIA Image Scaling. Esta herramienta, que permite enfocar y escalar cualquier videojuego, también recibe una actualización con el nuevo controlador Game Ready. NVIDIA ha mejorado el algoritmo de escalado y enfoque, que ahora se aplica en una sola pasada, por lo que es más eficiente. Los usuarios pueden acceder a NVIDIA Image Scaling a través del Panel de Control y GeForce Experience, y a partir de ahora podrán configurarlo mientras juegan con un overlay.

NVIDIA también ha lanzado el algoritmo de NVIDIA Image Scaling como un SDK de código abierto, que ofrece el mejor escalado espacial y enfoque en su rango, y que funciona en todas las GPU y todas las plataformas. El SDK estará disponible a partir de hoy en GitHub para que los desarrolladores que lo deseen, puedan integrarlo en sus juegos.

Junto a estas novedades, la compañía americana ha presentado la aplicación NVIDIA ICAT (Image Comparison & Analisys Tool), que permite analizar y comparar la calidad de la imagen de los videojuegos de manera sencilla. ICAT es capaz de comparar hasta 4 pantallazos o videos con sliders, side-by-sides y zums para el píxel peeping, alineándolos espacial y temporalmente. Está disponible gratis en GeForce.com.

Para finalizar, NVIDIA ha detallado los juegos que incorporarán la tecnología DLSS en noviembre:

Assetto Corsa Competizione incluirá DLSS pronto, llegando a doblar su rendimiento.

AWAY: The Survival añadirá DLSS el 17 de noviembre y llegará a doblar su rendimiento.

Battlefield 2042 ya está disponible con DLSS, ray tracing, y NVIDIA Reflex. DLSS es capaz de multiplicar por 2 su rendimiento.

Bright Memory: Infinite ya está a la venta con DLSS, ray tracing, y NVIDIA Reflex. DLSS multiplica su rendimiento por 2.5.

Elder Scrolls Online ya está disponible con DLSS y DLAA. DLSS mejora el rendimiento hasta un 50%.

Farming Simulator 22 llegará el 22 de noviembre con DLSS y DLAA. DLSS llega a doblar su rendimiento.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ya está disponible con DLSS, que llega a mejorar su rendimiento un 85%.

Hot Wheels Unleashed ya está a la venta con DLSS, que mejora su rendimiento un 50%.

Jurassic World Evolution 2 ya está disponible con DLSS, que mejora su rendimiento hasta un 60%.

Myth of Empires llegará el 18 de noviembre con trazado de rayos y DLSS. DLSS multiplica su rendimiento por 1.5. Enlaces Relacionados

NVIDIA DLSS Video with Bryan Catanzaro, VP of Applied DL Research​: https://www.youtube.com/watch?v=SBjL0M25t04

Related Links

GeForce.com article on the latest announcements

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/nvidia-image-scaler-dlss-rtx-november-2021-updates

Game Ready Driver article on GeForce.com

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/battlefield-2042-game-ready-driver

Download the NVIDIA Image Comparison and Analysis Tool here

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/technologies/icat/

NVIDIA DLSS info on GeForce.com

https://www.nvidia.com/es-es/geforce/technologies/dlss/

NVIDIA DLSS Games List

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/nvidia-dlss-games/