CVapp explica cómo optimizar el currículum vitae

martes, 16 de noviembre de 2021, 13:27 h (CET)

Para crear un currículum que sea atractivo y fácil de leer para las empresas y reclutadores, se pueden utilizar plantillas de CV. Sin embargo, no cualquier página de internet o empresa puede ofrecer una plantilla de currículum vitae eficaz y visualmente atractiva.

CVapp es la nueva marca que se ocupa de la creación de CV online. De esta forma, ayuda a los estudiantes y profesionales a entregar en las compañías un documento que llame la atención y que responda a lo que buscan. Esto se debe a que cada detalle de las plantillas ha sido diseñado por expertos que estudian específicamente el mercado laboral actual.

¿Cuáles son los errores más comunes cuando se crea un currículum? Un error muy común en el momento de hacer un currículum es el uso de frases o palabras que hoy en día son consideradas cliché dentro del mercado laboral. Muchas personas suelen utilizarlas porque en internet lo recomiendan, en artículos o blogs viejos, o porque se han descargado plantillas desactualizadas de páginas webs.

CVapp ayuda a sus usuarios a evitar esto con textos pre-generados, los cuales son más atractivos para los departamentos de recursos humanos y aumentan las probabilidades que un profesional sea seleccionado.

Otro error que se puede ver en un currículum es el tamaño del mismo, la simpleza visual y la mala estructura, lo cual caracteriza a la mayoría de los quevienen por defecto en internet. Al contrario, en las plantillas de CVapp esto no sucede, ya que los expertos han estudiado cuál es el tamaño correcto que debe tener un currículum para pasar la primera ronda de selección. Asimismo, realizan diseños atractivos y organizan toda la información de tal manera que sea fácil de leer para el empleador.

¿Cómo optimizar un currículum según CVapp? Las plantillas de CVapp son reconocidas por sus textos y contenido pre-generado que ayudan a las personas que buscan empleo a evitar los errores que les impiden entrar en el proceso de selección. Con el fin de lograrlo, el usuario debe ingresar sus datos y obtener el texto, el diseño y el contenido pre-generado. De esta forma, de acuerdo a su sector, le ofrecerá una estructura estratégica, las habilidades más destacadas a agregar, qué lenguaje utilizar, etc.

Este método ha sido creado por profesionales y expertos en el estudio del mercado laboral, los cuales saben concretamente lo que buscan las empresas modernas en el momento de leer un currículum.

Además, estas son plantillas personalizadas, a diferencia de otras empresas o páginas webs que ofrecen siempre los mismos modelos, mensajes y diseños encontrados internet. Sin embargo, estos currículums vitae son descartados inmediatamente por los reclutadores.

En conclusión, las plantillas de CVapp han sido creadas para ayudar a cualquier estudiante o profesional de España a pasar la primera ronda de una prueba de selección laboral. Sus textos y contenidos pre-generados, así como sus diseños atractivos han sido creados por expertos.

