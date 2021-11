La saga 'La Decisión de la Espada' estará entre los 1.000 libros seleccionados por Amazon Comunicae

martes, 16 de noviembre de 2021, 10:07 h (CET) El primer libro de la saga de fantasía 'La Decisión de la Espada', 'La Erupción Zafiro', formará parte de la selección de mil libros que Amazon ofrece a sus clientes prime de manera gratuita Ya es oficial, el libro juvenil de fantasía medieval La Erupción Zafiro formará parte de los mil libros que Amazon ha seleccionado para ofrecer a sus clientes premium bajo la plataforma Prime Reader. Una reducida lista que recopila los libros más exitosos de la temporada de distintos géneros literarios, haciendo de tal modo que llegue a un público mucho más amplio.

De este modo, el primer libro de la saga La Decisión de la Espada, La Erupción Zafiro (disponible a través de este enlace en Amazon) ha logrado ser elegido para dicho puesto tras situarse entre los más vendidos en muchas categorías de dicha plataforma, encontrándose con regularidad en el primero puesto de las categorías de Novelas juveniles de espada y hechicería ó Novelas juveniles sobre solitarios y parias entre muchas otras.

Una saga de fantasía de acción, aventura y lucha por encontrar su lugar en el mundo

La Erupción Zafiro traslada a su público a un mundo de fantasía medieval en el que se presenta cuatro reinos, el primer libro tiene lugar en el Reinado del Agua, un país gobernado por mujeres en el cuál se adora al Aqua Deus, el Dios del Agua. En este escenario, se conocerán a los dos protagonistas de esta historia, por un lado se encuentra Noakh, un joven adolescente que acaba de descubrir que una de las espadas sagradas de fuego le escogió cuando solo era un bebé para gobernar el Reino Fireo. Por otro, una joven princesa que sufre un maltrato constante por sus hermanas mayores y que ha sido elegido por la espada mágica del Reino de Agua para gobernar, a pesar de que por su timidez y su aparente indiferencia a todo lo relacionado con la corona no podía ser menos indicada.

Dos protagonistas adolescentes que tendrán que enfrentarse a un mundo que no les comprende y en el que tendrán que luchar para poder encontrar su hueco en éste. Y es que esta historia está plagada de combates con espadas, tensión, y personajes muy memorables que han hecho que miles de lectores en todo el mundo hayan disfrutado ya de esta historia juvenil.

Un aliado para los adolescentes

A pesar de tener lugar en un entorno medieval y de fantasía, lo cierto es que este libro trata temas muy actuales como son el bullying, el racismo, la superación de la muerte de seres queridos y un largo etcétera. El mensaje general que traslada esta saga es que no hay que rendirse ante la adversidad y hay que seguir adelante pase lo que pase. Una idea que sin duda es especialmente interesante de transmitir al público adolescente al que está dirigida la historia.

La presencia de esta saga en el mundo online es más que notoria, principalmente en Instagram donde este libro ha sido reseñado por varias bookstagrammers (personas que tienen una cuenta dedicada a realizar reseñas literarias).

Solo es el principio

La Decisión de la Espada se compondrá de cuatro novelas, cada uno de ellos dedicado a uno de los reinos existentes en este universo de fantasía. Según se indica en redes sociales el segundo libro de la Decisión de la Espada estará a la venta a lo largo de 2022.

