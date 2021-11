Tekefingers y la historia de sus tequeños Emprendedores de Hoy

martes, 16 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Muchos esperan con ansia los fines de semana para ir al cine, a un parque de atracciones, para ir al estadio a apoyar a su equipo favorito de fútbol o simplemente para ver una maratón de series en casa junto a los seres queridos.

Para cada uno de estos momentos, existe un aliado perfecto, que al degustarlo hará que la felicidad sea completa. Estos aliados no son otros que los deliciosos tequeños con sabores únicos que comercializa Tekefingers.

La historia de Tekefingers Tekefingers no es una simple compañía que hace tequeños. Esta es una compañía que nació el año 2016 en Barcelona con el propósito de acompañar a las personas en cada uno de los momentos especiales de su vida cotidiana. Para que los grandes aficionados de los tequeños puedan vivir una experiencia diferente disfrutando de uno de sus snacks calientes favoritos. Los tekes de Tekefingers están hechos cuidadosamente con una receta natural que permite que cada uno de los tequeños tenga la misma calidad, el mismo queso o chocolate, composición de la masa, suavidad y también el mismo exquisito sabor.

En España, Tekefingers está presente en importantes cadenas de cine, en los principales parques temáticos y en los estadios de fútbol más visitados, lo cual hace posible que las personas puedan acompañar sus momentos de felicidad con los deliciosos tekes. Actualmente, estos no solo se pueden encontrar en los centros de ocio y entretenimiento, sino que también se pueden comprar en algunas cadenas de supermercados como Ahorramas, pudiendo disfrutar de ellos también en casa, mientras se ve una serie de Netflix, una película o se comparte un juego de mesa con la mejor compañía posible.

A nivel internacional, la marca no solo tiene presencia en España, sino que sus líneas de producción también se han expandido hasta otros países como Portugal, Chile y Estados Unidos.

El catálogo de productos de Tekefingers está capitaneado por sus dos tekes más tradicionales, el tequeño de queso y el tequeño de chocolate. El primero para los apasionados de lo salado y el segundo para aquellas personas que no se pueden resistir a lo dulce, algo que permitirá que familias enteras puedan disfrutar de un momento inolvidable tanto si son más de dulce como si prefieren lo salado.

Además de su objetivo de estar presente en los momentos personales más especiales, Tekefingers busca ofrecer al cliente un producto de calidad. Por esta razón, la totalidad de sus productos no contienen aditivos, grasas adicionales ni conservantes. Asimismo, son naturales y artesanos. Dentro de sus premisas, también se incluye la responsabilidad con el medioambiente, un compromiso que se demuestra con decisiones como el no uso del aceite de palma en la elaboración de sus productos.

Vivir una experiencia gastronómica como la que ofrece Tekefingers con sus productos hará que los momentos en familia, pareja o amigos sean inolvidables, pues se podrá compartir el tiempo con los seres queridos al mismo tiempo que se disfruta de un delicioso snack dulce o salado, según la elección. Con solo degustar un teke de Tekefingers, ya sea el de queso o el de chocolate, las personas podrán certificar que lo que dice su slogan es totalmente cierto y es que “si te comes uno, te los comes todos”.

