Vasectomía mitos y realidades, por Uroinfo Emprendedores de Hoy

lunes, 15 de noviembre de 2021, 17:15 h (CET)

La gran mayoría de los métodos anticonceptivos están diseñados para el cuerpo de la mujer, a pesar de que existen múltiples en el mercado.

La vasectomía es una de las técnicas de contracepción más utilizada por los hombres, la cual consiste en una cirugía ambulatoria. Dedicados a prestar servicios médicos especializados en urología, los doctores expertos de Uroinfo aclaran la información sobre la técnica de la vasectomía, sus mitos y realidades.

¿Falso o verdadero? La vasectomía es una técnica ambulatoria para hombres empleada para evitar la concepción de forma voluntaria, con una tasa de efectividad alta cercana al 99,5 %. Este procedimiento es reversible en algunos casos y tiene un bajo porcentaje de complicaciones.

Este método anticonceptivo ha sido objeto de especulación en muchas ocasiones. Comúnmente se cree que son mejores los procedimientos que evitan embarazos directamente en mujeres, sin embargo está científicamente comprobado que la vasectomía es el más efectivo de todos. Es necesario esperar 2 meses o un promedio de 20 eyaculaciones para poder determinar si la operación fue exitosa, ya que no es efectiva de inmediato como muchos piensan.

De igual forma, es importante entender que los espermatozoides siguen produciéndose, pero los conductos que los llevan hasta la uretra son obstruidos. Esta no es una técnica difícil, pero como todo procedimiento quirúrgico, no está exento de complicaciones.

Finalmente, es necesario desmentir la idea de que la vasectomía produce cambios hormonales en los hombres, disminuyendo su deseo sexual. Esto se debe a que esta es una barrera totalmente mecánica que no interfiere con la respuesta sexual.

¿Qué es necesario saber antes de someterse a una vasectomía? La cirugía se hace a través del escroto con 1 o 2 incisiones y anestesia local. Después se identifican, disecan, se cortan y fulguran los conductos deferentes que son los canales por donde pasan los espermatozoides hacia la uretra en la eyaculación. Su duración es de aproximadamente 30 minutos, no obstante teniendo en cuenta los tiempos de antes y después del procedimiento podrían ser 2 horas hasta que el paciente pueda abandonar el hospital.

Este procedimiento puede ser irreversible, pero las técnicas de reversión solo tienen una efectividad del 50 %, por lo tanto, en el momento de realizar la vasectomía el paciente debe estar seguro de que es una técnica de contracepción permanente. Uroinfo tiene sus profesionales al servicio de aquellos que requieren asesoría con respecto a todos los temas de reproducción y vías urinarias.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.