iMorosity contribuye a llevar a cabo el proceso de reunificación de deudas Emprendedores de Hoy

domingo, 14 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Las personas con múltiples préstamos por pagar unifican sus deudas mediante el proceso de la reunificación de deudas, para hacer un solo pago mensual. Esto es algo que les conviene, ya que permite ahorrar dinero y pagar deudas de manera más rápida y efectiva.

Sin embargo, para lograrlo efectivamente, es necesaria la ayuda de profesionales especializados en este proceso. iMorosity es una empresa que cuenta con el personal y la reputación necesaria para transmitir confianza a los clientes, ayudándoles a salir de los ficheros de morosidad y ofreciéndoles atención personalizada y asesoramiento en todo el proceso.

¿En qué consiste la reunificación de deudas? La reunificación de deudas es un proceso que consiste en agrupar todos los pagos y deudas, préstamos e hipotecas en una cuota mensual. Esto se puede hacer sin importar que las deudas sean de diferentes entidades financieras. Se trata de una opción ideal para las personas que estén pasando por un momento financiero delicado y no puedan hacerse cargo de tantos pagos al mes. En esos casos, lo ideal es una reunificación de deudas urgente.

La principal ventaja de este proceso es que las personas logran ahorrar una cantidad considerable de dinero. Esto se debe a que la cuantía que comienzan a pagar es muy inferior al total de todas las cuotas que solía pagar. Las reunificaciones de deudas pueden ser con o sin hipoteca. De cualquier manera, incluirán ventajas como la cancelación de un solo pago al mes, un interés más bajo y un seguro que cubre la deuda en caso de alguna eventualidad.

¿Por qué reunificar las deudas con iMorosity? Para reunificar las deudas de manera rápida y efectiva, lo más recomendable es que el deudor salga de ASNEF. Esto será una prueba de que la persona es fiable y no tiene compromisos pendientes, lo que le ayudará al tratar con las entidades bancarias. Sin embargo, en iMorosity reconocen que no es tarea fácil pagar todas las deudas, por eso ofrecen una solución.

Esta empresa trabaja con colaboradores especialistas en la reunificación de deudas y están dispuestos a ayudar a cada cliente. El primer paso que recomienda iMorosity es solicitar la baja cautelar de los ficheros de morosos. Esto significa que la persona ya no estará en ese registro y podrá solicitar un préstamo que le permita refinanciar sus deudas.

Estos procesos tienden a confundir a las personas, por eso es bueno contar con profesionales. iMorosity es una empresa líder en este proceso, con una experiencia que la capacita para ayudar a cada uno de sus clientes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.