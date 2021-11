Los futbolistas necesitan saber cómo comer Emprendedores de Hoy

sábado, 13 de noviembre de 2021

Conocer cuáles son las necesidades nutricionales de cada jugador o atleta no es sencillo. Aun así, una buena alimentación puede ayudar a potenciar el rendimiento deportivo de cualquier deportista.

La nutrición deportiva es una rama de la nutrición que surge como respuesta a las necesidades de rendimiento de los corredores de resistencia. A lo largo de los años, esta disciplina ha pasado a convertirse en un factor clave dentro de los programas de entrenamiento de todos los deportistas. Por lo tanto, dentro del mundo deportivo, se ha comenzado a dar importancia al diseño de dietas personalizadas para cada atleta en función, no solo de la disciplina deportiva, sino también de sus características fisiológicas.

La alimentación deportiva busca, por tanto, ofrecer a los deportistas una dieta con el aporte de nutrientes y energía necesarios para cada uno. Como resultado, el rendimiento físico de cada atleta se ve potenciado durante las prácticas deportivas o entrenamientos.

Pero, ¿Cómo encontrar el mejor nutricionista deportivo? Tal vez encontrar un nutricionista deportivo en Madrid o en grandes ciudades pueda resultar abrumador, mientras que, en otras ciudades más pequeñas, la oferta es tan reducida que puede ser aún más complicado.

Por eso, existen plataformas digitales como Evolute Soccer, que ayudan a los futbolistas y atletas a encontrar los servicios que necesitan de forma fácil, rápida y sencilla, poniendo a disposición del deportista una amplia oferta de nutricionistas especializados en nutrición deportivo.

Todos los deportes necesitan de un seguimiento dietético-nutricional, aunque aquellos que conlleven sesiones de entrenamiento donde el consumo de energía sea elevado, como puede ser el fútbol, deben seguir una dieta muy específica centrada en el consumo de hidratos de carbono.

Hay que señalar que, en el mundo del deporte, una dieta equilibrada es aquella que satisface las necesidades de macro y micronutrientes; y que aporte la energía adecuada. Además, los deportistas deben incluir en su día a día todos los tipos de alimentos considerados en la pirámide nutricional (hortalizas, frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pescados, lácteos, carne y huevo).

Sin embargo, lo común es que los deportistas cometan errores en su alimentación, como puede ser un consumo excesivo de proteínas o la ingesta de suplementos sin seguir las pautas recomendadas por un nutricionista deportivo.

De esta forma, contar con las mejores clínicas de nutrición deportiva para obtener planes especializados con base en las necesidades deportivas y fisiológicas de cada uno nunca ha sido tan sencillo. La amplia variedad de centros con experiencia y especialización en el mundo deportivo permite a través de una plataforma digital ayudar a empezar a los atletas a ser conscientes de la importancia de la alimentación para su rendimiento físico.

