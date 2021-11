Jóvenes con canas, ¿Cuáles son los factores que influyen en su aparición? Emprendedores de Hoy

sábado, 13 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Antes las canas eran consideradas como un sinónimo de vejez, sin embargo, cada vez son más las personas jóvenes con canas en la sociedad.

Distintos estudios recientes han demostrado que además de la edad, existen otros factores asociados a la aparición de canas en jóvenes, la gran mayoría de estos, debidos al estilo de vida de esta población y otros a la genética. Una alternativa eficaz e innovadora para adultos y jóvenes con canas es GR-7 Professional, una loción a base de productos naturales que permite cubrir las canas de forma fácil, segura y rápida, sin necesidad de tintes ni otros productos químicos.

¿Cuáles son los factores influyentes en la aparición prematura de canas? A lo largo del tiempo, la aparición de canas es inevitable, conforme a la edad avanza, la disminución de la melanina en el organismo contribuye a la canicie. No obstante, este proceso biológico no es el único factor relacionado con esta condición.

El estrés es uno de los principales responsables de la aparición de canas, ya que origina un desajuste hormonal que afecta la producción de melanina. Asimismo, la genética y la alimentación también son otros elementos que influyen en este proceso. Los desórdenes alimenticios o una mala nutrición alteran el metabolismo y por ende, aceleran este proceso, al igual que el consumo de tabaco y una mala higiene del cuero cabelludo.

Adicionalmente, el déficit de vitamina B12, antioxidantes como hierro, zinc o cobre y enfermedades como vitíligo, hipotiroidismo y el síndrome de Werner son aspectos determinantes en la canicie.

A excepción de la genética, los factores mencionados pueden ser controlados con facilidad mediante la adaptación de hábitos saludables. Sin embargo, ante la aparición de canas prematuramente, GR-7 Professional figura como una de las soluciones más recomendadas.

GR-7 Professional: la solución natural y eficaz para cubrir las canas Actualmente, existen en el mercado diferentes alternativas de productos para el cubrimiento de las canas. No obstante, la gran mayoría contienen elementos químicos que además de deteriorar progresivamente el cabello, no tienen un efecto prolongado.

Una de las mejores formas para cubrir la aparición de canas es con productos naturales cuya efectividad haya sido probada previamente como GR-7 Professional. Esta loción, elaborada a base de componentes naturales, penetra en el cuero cabelludo activando la producción de melanina.

Su fórmula natural testada clínicamente mantiene a las personas libres de reacciones adversas, mientras trabaja en devolver el color natural del cabello y detener el envejecimiento asociado a la aparición de canas.

Su efecto duradero y permanente en la duración de color, además de la eficacia de este tratamiento natural, es lo que ha hecho de GR-7 Professional la alternativa perfecta para adultos y jóvenes con canas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.