Jobatus y su programa de formación para mejorar el currículum de los candidatos

sábado, 13 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

Tanto la búsqueda de un empleo como la de un postulante para una vacante en una empresa pueden ser experiencias estresantes y abrumadoras. Existen múltiples ofertas disponibles,pero es importante encontrar un espacio de fácil acceso donde estas estén agrupadas.

En ese sentido, surge Jobatus, un portal de empleo destinado a usuarios españoles que buscan trabajo o que lo ofrecen. Entre candidatos y empresas, esta plataforma cuenta con más de 1.400.000 usuarios registrados, lo que equivale a 240.922 ofertas laborales, 588.241 currículums y 27.000 empresas activas. Además, para favorecer a los usuarios el hallazgo de empleo, esta plataforma ofrece formación para incrementar el currículum de los candidatos.

Encontrar un puesto de trabajo El portal, lanzado en el año 2011, se convirtió en una herramienta confiable en la búsqueda laboral. No solo actúa como nexo, sino que a su vez brinda consejos y garantías –como la verificación de ofertas- para facilitar el proceso de selección.

Jobatus cuenta con una bolsa de empleo para todos los perfiles: teletrabajos, temporales, parciales, a media jornada, full time y contratos directos, entre otros. Además, incluye todos los sectores, ya sea restauración, comunicación o industria. Una vez publicado el currículum, se permite recibir alertas de empleo en el e-mail o administrarlas desde el panel de control. Por una parte, las empresas podrán acceder al CV y, por la otra, el usuario puede postular a ofertas laborales.

El portal incorpora también un sistema de prácticas en empresas dirigidas a estudiantes, recién titulados o personas sin experiencia laboral bajo sistemas de becas y contrataciones en diversas profesiones. `

Más que un buscador de ofertas laborales Ya son más de 27.000 las empresas españolas que se han registrado en Jobatus. Una vez registradas, pueden publicar ofertas de trabajo sin ningún costo y monitorear a los postulantes. A su vez, pueden contactar directamente con los candidatos de su interés a través de un buscador de currículums.

Con el fin de potenciar el perfil de los usuarios y que estos crezcan como profesionales, en la web de Jobatus se pueden encontrar múltiples ofertas formativas. Disponen de diversos cursos, másteres, grados, posgrados y formación profesional, organizados en distintas categorías.

Como herramienta extra, Jobatus presenta unblog de noticias de empleode actualización periódica, donde brinda distintos consejos de utilidad a la hora de asistir a entrevistas laborales, redactar currículums, elegir un tipo de formación, etc.

Jobatus cuenta con un alto grado de satisfacción en las relaciones interpersonales que se gestan a través del portal, lo que impulsa a convertirlo en una de las mejores herramientas de búsqueda de empleo.

