Andrea Torres Martín expone las claves para empezar nuevos hábitos saludables

viernes, 12 de noviembre de 2021, 13:46 h (CET)

La salud y el bienestar no se basan únicamente en estar libre de enfermedades según explica la Organización Mundial de la Salud. Estos conceptos se relacionan con un estado óptimo a nivel mental, social y físico. Favoreciendo una mejor calidad de vida, conseguirlo únicamente es posible adoptando hábitos de vida saludables mantenidos en el tiempo.

Andrea Torres Martín ha creado un calendario de autocuidado de 24 días, así como un plan de acompañamiento 90 días diseñados para ayudar a quien lo adquiera a priorizar su salud y bienestar, por medio de hábitos saludables permanentes.

La importancia de mantener los hábitos saludables La clave del concepto de vida saludable se encuentra en los hábitos. Aplicar los hábitos necesarios y mantenerlos permitirá a las personas lograr un estilo de vida más sano y con mejor calidad. Algunas de las prácticas recomendables para mantener una buena salud integral son, por ejemplo, comer bien, hacer ejercicio de manera regular, cuidar la salud emocional, acudir periódicamente al médico o dormir bien. Pero no basta con conocer los hábitos, sino que hay que saber cómo aplicarlos eficazmente. Para ayudar en este sentido, Andrea Torres, experta en autocuidado, balance y equilibrio, ha creado un calendario de autocuidado y un plan de 90 días disponible en su sitio web. En ellos comparte sus claves para cambiar los aspectos necesarios en la vida o rutina de las personas que desean alcanzar un óptimo nivel de bienestar y una vida saludable.

¿En qué consiste el plan calendario autocuidado? Andrea Torres ha desarrollado su plan calendario autocuidado y su “Plan 90 Días Para Mí” basados en la premisa de que cuidar de uno mismo es el mejor regalo que alguien puede hacerse. Ambos planes están hechos para quienes quieren aprender a dedicarse tiempo, dejar de posponer lo que necesitan y cuidarse como se merecen. El calendario autocuidado consiste en una serie de actividades y hábitos saludables para llevar a cabo desde el 1 hasta el 24 de diciembre. Su creadora asegura que cada día habrá sorpresas y momentos que ayudarán a cambiar los hábitos para un cuidado personal efectivo.

Por último, el Plan de acompañamiento de “90 días Para Mí #PorqueMeQuiero” consiste en crear nuevos hábitos para mejorar la salud y bienestar de un grupo privado de 8 mujeres dirigido por Andrea, a través de un plan integral de autocuidado que se basa en 4 pilares: la alimentación, ejercicio, contacto con la naturaleza y el autocuidado. Solo hacen falta 21 días para adquirir un hábito y 90 para desarrollar un nuevo estilo de vida, con las claves que imparte Andrea Torres en sus planes, el éxito está garantizado.

