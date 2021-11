Beneficios de aprender programación niños, por Code Brain Emprendedores de Hoy

El mundo actual está marcado por los avances tecnológicos y por una era digital en pleno auge. En este contexto, en un futuro cercano no saber programar será como no saber leer o escribir. Con este contexto, es esencial que las nuevas generaciones aprendan sobre la programación informática, por lo que se requiere la intervención de expertos para una correcta formación.

Code Brain es un centro de formación que cuenta con estos profesionales con los conocimientos y la experiencia pedagógica e informática necesaria para enseñar programación niños mientras se divierten.

Beneficios de que los niños aprendan a programar Los avances tecnológicos durante los últimos 20 años han transformado definitivamente la sociedad. Hoy en día muchas de las actividades están automatizadas y aprender a programar es ahora más importante que nunca en la historia. Esto traerá a los más pequeños numerosos beneficios no solamente a nivel académico, sino también personal, preparándolos para encarar un futuro aún más digitalizado. Se estima que a partir de los 4 o 6 años ya pueden comenzar a aprender a programar siempre que sea mediante estrategias pedagógicas adaptadas a su nivel. Con esto podrán desarrollar un pensamiento computacional, resolver problemas complejos, estructurar mejor los pensamientos, aumentar su creatividad, su imaginación, curiosidad y su comunicación oral y escrita.

Otro de los beneficios es que sientan las bases de pensamiento lógicas necesarias para resolver problemas, aprenden a trabajar en equipo, mejoran su concentración, potencian sus habilidades matemáticas y se adaptan más fácilmente a las nuevas tecnologías.

¿Qué ofrecen los cursos de programación para niños de Code Brain? El programa de enseñanza de programación para niños de Code Brain está diseñado e impartido por profesionales con mucha experiencia a nivel pedagógico e informático. Para los niños ofrecen cursos prácticos online en formato juego, para que puedan aprender a programar mientras se divierten. Todo esto lo podrán aprender desde casa mientras los padres supervisan y se involucran activamente en su aprendizaje. Su metodología funciona porque combina los mejores métodos didácticos con los amplios conocimientos en programación. Sus cursos gamificados ayudarán a captar su atención, permitiéndoles aprender mejor. Esta es una excelente alternativa para los niños, que ofrece mayores beneficios en su tiempo que los que encontrarán estando horas frente a un programa de TV o un videojuego.

En Code Brain tienen una firme creencia de que, en la educación, el niño es protagonista. Por eso, sus cursos están diseñados para que al ser terminados, los niños hayan adquirido nuevas capacidades dentro del entorno de la programación, con lo cual tendrán mejores herramientas para encarar el futuro cercano.

