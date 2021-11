Llega Navidad y la diversión con Monkey Donkey Comunicae

viernes, 12 de noviembre de 2021, 14:07 h (CET) En la empresa de ocio Monkey Donkey ya se siente el espíritu navideño. Con la llegada de las fiestas de Navidad los departamentos de Recursos Humanos buscan actividades de team building que combinen diversión y trabajo en equipo a partes iguales. Para ello acuden a Monkey Donkey, donde siempre hay una propuesta de team building ideal para cada empresa Llega Navidad y la diversión para las empresas con las actividades de team building de Monkey Donkey.

Aunque aún quedan algunas semanas para Navidad las empresas ya están haciendo eventos prenavideños para reconectar a sus empleados y crear un vínculo sólido entre los trabajadores y la empresa.

Con estos objetivos la empresa de Cursos de Estética Pestáñate, con sede en Madrid escogió una gymkana para empresas de Monkey Donkey. La mejor opción para ellos, dado su localización y el entusiasmo de su equipo, era realizar una actividad de team building fuera de sus instalaciones para conectar con nuevos compañeros que se habían incorporado a la empresa recientemente y a la vez descubrir sus habilidades trabajando en equipo fuera de su entorno. Todo ello en un ambiente relajado e integrándose en un juego donde podían conocerse de forma natural y divertida.

Debido a la combinación de la enseñanza con el sector de la belleza como características de la empresa Cursos de Estética Pestáñate su equipo destaca por su creatividad y su facilidad para la comunicación. Por ello, la gymkana La desaparición de Pepita fue perfecta por tratarse de una búsqueda de pistas que se encuentran solo trabajando en equipo siguiendo una espectacular ruta de arte urbano en una de las zonas más emblemáticas de Madrid. La experiencia fue todo un éxito y desde Cursos de Estética de Pestáñate informaron que los trabajadores se sintieron totalmente integrados y que se notaba cómo habían podido romper barreras que hacían que el ritmo de trabajo fuese menos fluido.

Otro ejemplo de actividad teambuilding prenavideña fue la desarrollada para Noticias 7. Un portal de noticias con varias sedes en España que buscaban un juego para empresas online con el que reunir a todos sus trabajadores. El mayor reto en este caso es hacer que personas que apenas se conocen, o que solo se comunican a través de emails, formen un equipo sólido capaz de ganar en esta competición amistosa que en Monkey Donkey se propone con el juego online KGB: Misión Madrid. Una actividad de teambuilding online con la que los trabajadores de todas las sedes de Noticias 7 jugaron de forma simultánea sintiendo realmente que a pesar de las distancias forman parte de una misma compañía.

La facilidad para la tecnología y el espíritu curioso de los empleados de Noticias 7 les hicieron jugar de forma magistral al escape room online KGB: Misión Madrid. Muchos destacaron durante la actividad lo emocionante que había sido poder reunirse de forma virtual con sus compañeros para algo más que charlas de trabajo. Además, de que en cierta forma habían recuperado esa convivencia que con el teletrabajo muchas veces no pueden tener.

Si se está buscando la actividad team bulding online ideal para vuestra empresa o una experiencia complementaria a vuestras típicas cenas o comidas de Navidad en Monkey Donkey se podrán descubrir las opciones que más se adaptan a las necesidades y preferencias. ¡Dejar sorprenderse con un plan divertido entre compañeros que no se olvidará!

