10 consejos de marketing digital para fisioterapeutas y profesionales de la salud

El marketing digital en fisioterapia Actualmente los clientes ya no solo exigen el producto o servicio que ofrece la empresa, sino una oferta de valor superior. Hoy en día la sociedad vive en un mundo totalmente conectado, donde ya no solo son los comercios online sino hasta las propias tiendas a pie de calle quienes invierten en marketing digital. Esta nueva herramienta trata de otorgar un excelente servicio al cliente mediante la generación de contenido de valor, fundamentalmente a través de blogs y redes sociales.

En un entorno cada día más interconectado nace el marketing digital o marketing online, donde se emplean diferentes estrategias en espacios online a través de los cuales las clínicas de fisioterapia entregan a los usuarios contenido útil para ellos. Estas acciones de marketing consiguen en última instancia que las personas que interactúan con las publicaciones, aterricen en la página web del centro.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el marketing digital en fisioterapia requiere una planificación y un análisis exhaustivo del entorno para mejorar la visibilidad en internet.

Por eso, hoy Evolute Soccer, la plataforma especializada en servicios profesionales para futbolistas, trae 10 consejos de marketing para mejorar la visibilidad de una clínica de fisioterapia en internet.

¿Cómo mejorar la visibilidad online de una clínica de fisioterapia? Determinar la propuesta de valor Antes de empezar la estrategia online hay que conocer los servicios de fisioterapia para identificar qué diferencia al profesional del resto, y qué puede ofrecer en comparación con otros centros de fisioterapia.

Conocer a los posibles clientes de la clínica El marketing digital, en comparación con el marketing tradicional, permite diferenciar el mercado en segmentos de una manera más personalizada y menos invasiva. A continuación, hay que seleccionar a la audiencia o al público objetivo o target al que se dirige.

Diseñar una página web centrada en el usuario Uno de los errores más comunes se centra en diseñar páginas webs no responsive, es decir, no adaptables a cualquier dispositivo; contar con una arquitectura de la web mal estructurada, dificultando la navegación al usuario; o no ofrecer contenidos de calidad.

Desarrollar una estrategia SEO Esta debe ayudar a posicionar la web en las primeras páginas de Google. Para ello, es fundamental obtener backlinks o enlaces externos que apunten a la web. Una de las mejores forma de conseguirlo es aparecer en directorios destacados como el de Evolute Soccer, donde cuentan con keywords bien posicionadas en Google, por lo que los usuarios podrán encontrar información sobre el negocio en la web, al buscar palabras como «fisioterapia en Madrid», «médicos deportivos» o «mejor nutricionista deportivo en Madrid».

Contar con un blog Las clínicas de fisioterapia deben contar con un blog donde se publiquen artículos divulgativos relacionados con la actividad propia de una clínica de fisioterapia. Esto ayudará a mejorar el SEO on-page, al incluir palabras clave en los posts, como puede ser «nutrición deportiva en Barcelona».

Ser activo en redes sociales Las redes sociales ofrecen la ventaja de poder monitorear a los usuarios y conocer su comportamiento, por lo que se podrá saber qué necesidades tiene el público y conseguir generar un mayor impacto en la red. Hay que definir qué mensaje global se busca transmitir con la estrategia de marketing y cómo se va a transmitir en cada red social.

Crea campañas de publicidad Si para cada red social hay un target diferente y, por tanto, las publicaciones son diferentes, la publicidad online permite mostrar el anuncio a un público concreto, en el momento específico para conseguir su máximo rendimiento y efectividad.

Los beneficios de convertirse en un experto en email marketing El email ha dado un giro de 180º para convertirse en una técnica que permite promocionar contenido, o presentar nuevos servicios u ofertas, así que no hay que dudar en utilizarlo.

Fidelizar a los clientes Una vez los clientes hayan acudido a la clínica fisioterapéutica es el momento de que no solo vuelvan a ella, sino de que se conviertan en «evangelistas» o «embajadores» de la marca. Para ello, el marketing de servicios es clave, entregando el servicio esperado junto con beneficios adicionales, como puede ser una atención personalizada y exclusiva, o descuentos y promociones.

Escuchar a los clientes Las reviews se han convertido en una fuente de información indispensable para los clientes, puesto que hoy en día se tienen más en cuenta las opiniones de otros usuarios que las publicaciones de las propias empresas. Por ello, se recomienda añadir reviews en la página web, revisarlas, responder a los clientes y tratar de ser comprensivo con ellos, solucionando las dudas y problemas que puedan surgir. A través de Evolute Soccer los clientes podrán dejar reseñas acerca de los servicios.

Sin duda la necesidad de estar presente en plataformas digitales como Evolute Soccer permite generar una mayor rentabilidad del negocio a través de un mejor posicionamiento en la web.

Además, cuentan con un equipo de profesionales especializados en el sector que pueden ayudar a impulsar la clínica y visibilidad en internet, a través del diseño e implementación de la estrategia de marketing online, poniendo en marcha campañas de publicidad en Facebook, Instagram o Google, ayudar con el diseño de la web.