jueves, 11 de noviembre de 2021, 18:00 h (CET)

El reciente informe BlackIndex 2021 realizado por la firma BlackSip sobre el comportamiento del mercado electrónico en Latinoamérica, refleja un evidente aumento de un 36,7% de ventas en modalidad e-commerce de retail, sin mencionar que su historial de crecimiento exponencial partió de 29.800 millones de dólares en 2015 a 64.400 millones de dólares en 2019, lo que incide en el posicionamiento del mercado electrónico en Latinoamérica como inversión inteligente. Con este contexto, llevar una marca al mercado latinoamericano se constituye como una buena opción para empresas y negocios.

En ese sentido, Goose and Hopper es una agencia de publicidad que orienta, crea y contribuye a la expansión de marcas al siguiente nivel en tecnología, diseño e innovación en el latam market.

Relaciones concretas entre empresas y personas, Goose and Hopper Goose and Hopper es una organización que ayuda a marcas, proyectos e instituciones a alcanzar su posicionamiento en segundo plano a nivel de comercio electrónico en Latinoamérica a través de estrategias de branding, productos digitales y experiencias on-off, construyendo un puente entre marcas españolas con deseos de prosperar en mercado internacional.

La empresa establece estrategias de creación y conceptualización de marca en naming, identidad corporativa, tono y voz, packaging, etiquetas, producción audiovisual. Asimismo, cuentan con el servicio de programación y diseño de páginas a partir de la integración del off y online. Sus productos digitales más destacados son el desarrollo de webs y apps interactivas.

También emplean técnicas desde la estrategia digital como segmentación, posicionamiento, customer journey maps, funnel sales y social media, además de construir planes de dirección creativa como la conceptualización, desarrollo de campañas publicitarias, posicionamiento, ideación y copywriting.

Una agencia con presencia y cultura internacional Goose and Hopper cuenta con participación en el marketing digital en 3 continentes con oficinas principales en México, Nuakchot, en la costa oeste de África y Valencia, Europa. Su reciente llegada al comercio europeo brinda una opción confiable y transparente de inversión inteligente a largo plazo para el posicionamiento de marca en un marketplace diverso y alterno, ofreciendo oportunidades para marcas españolas con posibilidad de expansión a gran escala.

Con una vasta experiencia en la creación y conceptualización de marcas, los servicios profesionales que ofrece la agencia trabajan en la línea de brindar soluciones orientadas en estrategia, creatividad, diseño y tecnología.

En ese sentido, con su llegada a España, Goose and Hopper se constituye como una agencia capaz de construir edificaciones prósperas en ventas hacia un mercado digital en crecimiento, como el latinoamericano.

