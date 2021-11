Obtener el certificado digital para empresas y autónomos con Camerfirma Emprendedores de Hoy

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 17:44 h (CET)

Camerfirma es una Autoridad de Certificación Cualificada eIDAS que cuenta con 20 años de experiencia en el sector de la confianza digital. Se creó, como un proyecto de las Cámaras de Comercio, con el objetivo de dotar de seguridad a las comunicaciones y operaciones telemáticas realizadas en el ámbito empresarial.

La firma, entre otras muchas propuestas y soluciones, proporciona certificados digitales para empresas y autónomos, que identifican a personas físicas y jurídicas en entornos particulares y empresariales para acceder a aplicaciones de firma electrónica y gestionar trámites online con las administraciones públicas y con terceros. Además, Camerfirma tiene un enfoque internacional y ofrece también este servicio en otros países, gracias a su presencia en el mercado Latinoamericano mediante sus sedes en Perú y Colombia.

Realizar trámites cumpliendo con la normativa vigente Los certificados digitales para empresas son aquellos que permiten asociar la firma digital de una persona a la pertenencia a una organización o autenticarse de forma online y en su nombre ante las administraciones públicas españolas. Gracias a estos certificados se podrán hacer todo tipo de trámites con la empresa o en su representación, cumpliendo con la normativa vigente.

Entre los certificados que Camerfirma ofrece se encuentran el Certificado Digital Corporativo, el Certificado Digital de Representante ante las Administraciones Públicas y el Certificado Digital de Representante Legal.

Además, para una mayor comodidad, Camerfirma es la única Autoridad de Certificación que ofrece la posibilidad de comprar los productos a través de su web mediante una tienda online.

Certificado digital para autónomos Camerfirma también proporciona certificados cualificados para autónomos. Emitido a una persona física en su condición de trabajador autónomo le permite realizar trámites electrónicos con terceras personas, administraciones públicas, organismos públicos, etc. Además, también da la posibilidad de firmar en su propio nombre y derecho documentos con plenas garantías legales, garantizando a la vez su identidad personal y la vigencia de su situación actual de autónomo dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

El “Digital Champion” de servicios de confianza cualificados de España La empresa ofrece transacciones en remoto y totalmente confiables basadas en la identidad digital, la firma y la entrega electrónica, asumiendo al mismo tiempo la responsabilidad durante todo el proceso.

Gracias a las sólidas raíces institucionales procedentes de los orígenes camerales y un gran enfoque en el cumplimiento normativo europeo, Camerfirma está posicionándose como un “Digital Champion” en servicios de confianza, capaz de dar servicio a un amplio rango de clientes en diferentes localizaciones.

Actualmente, Camerfirma forma parte del grupo Infocert (51%) desde mayo de 2018, y participada por las Cámaras de Comercio de España (49%), por las que fue creada en el año 2000.

Su misión es ofrecer soluciones digitales de vanguardia a todas las empresas, lo que la convierte no solo en un proveedor de productos, sino en un proveedor eficaz de procesos y cumplimiento con la ley para sus clientes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.