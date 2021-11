La llegada de Goose and Hopper a España para ofrecer productos y servicios Emprendedores de Hoy

El mundo de la publicidad está en evolución constante. El contacto entre las marcas y las personas, que pueden ser clientes o únicamente usuarios, se da por múltiples canales. Con el lanzamiento de la agencia en España y bajo la dirección de sus fundadores Joel Bucio y Carlos Mondragón en las oficinas de Valencia, Goose and Hopper busca conectar España y América Latina con un doble propósito, promover el posicionamiento de las marcas españolas en Latinoamérica y al revés.

Generar experiencias significativas para conectar marcas con personas Desde su nacimiento, la agencia en México ha tenido una vasta experiencia en la conexión entre marcas y personas. Ahora, el foco de la agencia en España es desarrollar e impulsar productos como Hukit, una plataforma de publicidad interactiva destinada a fanáticos de clubes de fútbol, baloncesto y del universo deportivo en general que permite medir qué es lo que más atrae a los usuarios.

Mediante la oferta de juegos y otros contenidos interactivos, la plataforma emplea el entretenimiento en el posicionamiento de las diferentes marcas. En esa relación entre el fan y el contenido, se generan lo que la firma, que recientemente atravesó su lanzamiento de agencia, denomina como emociones y experiencias significativas.

Según expresó su CEO Joel Bucio, Goose and Hopper considera a Valencia como el lugar ideal para establecer base en España. La ciudad oferta una combinación entre lo moderno y lo contemporáneo, les ofrece un espacio ideal en el que además circulan conceptos estéticos, musicales o deportivos que son congruentes con la instalación de la agencia en España.

¿Cuáles son los casos de éxito de la agencia en México? El objetivo después del lanzamiento de agencia realizado por Goose and Hopper es poder conectar a marcas de España con personas de América Latina. Para ello, cuentan con la capacidad de desarrollar campañas publicitarias, diseño de marcas y productos digitales como contenido en formato web o apps.

Como agencia en México, Goose and Hopper logró acercar los contenidos del tradicional canal de televisión Televisa a audiencias jóvenes de entre 15 y 25 años. Esto se logró mediante la publicación de contenidos interactivos en formato web con una agenda específica que resultó atractiva para ese grupo de edad joven. A través del diseño de un concepto de comunicación, también lograron reconectar a la afición del Club Monarcas de Morelia con su equipo, después de dos temporadas de continuas derrotas.

Así, con su lanzamiento de agencia en España, Goose and Hopper busca continuar con su crecimiento en una fase que, como ellos mismos indican, consiste en “saltar del nido para aprender a volar”.

