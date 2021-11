Edutono, la plataforma de videos educativos, colabora con Fundación Aladina para ayudar a niños con cáncer Comunicae

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 16:16 h (CET) La plataforma de vídeos educativos ha llegado a un acuerdo con la Fundación Aladina para donar un euro mensual por cada descarga realizada de su aplicación De esta forma la startup española, que agrupa a los cuarenta mejores 'Edutubers' de habla hispana, muestra su compromiso no solo con la educación, sino con la sociedad a través de esta aportación a la Fundación creada por Paco Arango.

Para que esta donación se realice tanto colegios como padres que se descarguen la aplicación únicamente deberán introducir el código “ALADINA” al comenzar su suscripción.

Edutono con esta iniciativa, abre una nueva vía para el seguimiento del temario escolar para cualquier niño que no pueda ir a clase por estar enfermo.

Para Jesús Martínez, CEO de Edutono, afirma que “este acuerdo supone una enorme satisfacción, ya que no solo significa colaborar con una fundación de reconocido prestigio, sino que, nos permite utilizar la plataforma para que cualquier niño enfermo que no pueda ir a clase pueda estudiar desde casa”.

Edutono es una novedosa plataforma de vídeos en streaming donde los docentes y estudiantes ya pueden disponer de cientos de horas de contenido del currículo oficial ordenado desde primaria hasta bachillerato, con asistencia de una novedosa inteligencia artificial que recomienda contenido según las necesidades, el progreso y los intereses del usuario.

Dentro de este enfoque, Edutono ha creado también un sistema de licencias gratuitas para profesores a través de su web, con el objetivo de que cualquier profesor interesado de centro privados y concertados, pueda organizar mejor sus clases con contenido audiovisual de calidad.

La Fundación Aladina nació en 2005 de la mano del cineasta mejicano Paco Arango y ayuda cada año a 1.500 menores enfermos de toda España en los más de 13 hospitales en los que colabora.

Sobre Edutono

Edutono es una plataforma de streaming dirigida a profesores y estudiantes con cientos de horas de contenido del currículo oficial ordenado desde primaria hasta bachillerato, con asistencia de una novedosa inteligencia artificial que recomienda contenido según las necesidades, el progreso y los intereses del usuario.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.