Cómo elegir una manta para el invierno, por Manterol Casa Emprendedores de Hoy

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 16:43 h (CET)

Un artículo esencial durante el invierno son las mantas, tanto para dormir y descansar como para usar en otros ambientes mientras se lee un libro o se mira la televisión. Es importante tener en cuenta las medidas y el material, que puede ser de lana, poliéster o acrílico, con el fin de elegir la más apropiada.

Manterol es una empresa española con 75 años de historia, que comenzó con la fabricación de mantas y hoy en día ha ampliado su stock a otros distintos productos vinculados al hogar. Las mantas Manterol Casa son esenciales para crear una barrera contra el frío durante todo el invierno.

Aspectos a considerar antes de comprar una manta A la hora de escoger una manta, el primer dato a tener en cuenta es la medida del colchón. No deben ser ni demasiado grandes, para que no se arrastren por el suelo, ni demasiado pequeñas para que cubra tanto por los lados como por los pies de la cama. Por lo general, se recomienda calcular 80 centímetros más de ancho y 40 centímetros más de largo que la cama para que el tamaño sea el ideal.

En cuanto a la composición, una opción tradicional es la lana, un material que es un excelente aislante térmico que protege a la persona que duerme de los cambios de temperatura que se producen en el exterior. Además, presenta una capacidad de absorción superior a las fibras sintéticas, por lo que protege mejor de la sensación de humedad. Siempre y cuando se la airee regularmente, la lana es hipoalergénica, por lo que disminuye las posibilidades de que se genere un síntoma alérgico. Es importante tener cuidado con su lavado, que solo puede ser en seco. Las mantas Manterol Casa de esta línea están compuestas de lana en un 100%.

A su vez, las mantas realizadas con compuestos sintéticos, como el acrílico o el poliéster, resultan ligeras y muy suaves al tacto. Son elegidas o como manta auxiliar o como manta de invierno si poseen un gramaje elevado. Cuanto más peso tengan, mayor es su poder de aislante térmico. Además, son fáciles de mantener lavándolas a máquina.

Las mantas tienen múltiples usos Si bien su uso principal está asociado generalmente a dormir, las mantas pueden ser utilizadas en otros ambientes del hogar, tanto con fines prácticos como decorativos. Para no abusar de la calefacción, es posible recurrir a mantas o plaids (de menor tamaño que las que son para las camas) mientras se lee un libro o se ve una película en otro ambiente de la vivienda.

Además, por sus coloridos y atractivos diseños, las mantas pueden servir de decoración cuando no están en uso. Es posible tener varias mantas, ya sea para el dormitorio, para los niños y otras más pequeñas para usar en otros ambientes.

Las mantas Manterol Casa son una forma de vestir a las camas y los sofás con elegancia y sofisticación, mientras cumplen con su objetivo central que es hacer del invierno una estación agradable a pesar del frío.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.