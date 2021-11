CEF UDIMA. Cómo gestionar los fondos Next Generation Comunicae

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 10:24 h (CET) La Universidad UDIMA lanza el Título Propio de Experto en Gestión de los Fondos de Recuperación Europeos (15 ECTS) La Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, presenta el Curso de Experto en Gestión de los Fondos de Recuperación Europeos (Next Generation EU) que tiene como fin dotar de amplio conocimiento de todo el marco normativo y de gestión que afecta a dichos fondos y su ejecución.

Las graves consecuencias económicas y sociales que ha generado la pandemia COVID-19 ha dado lugar a la aprobación por parte de la Unión Europea de un ambicioso programa de ayudas e inversiones que tienen como objetivo principal paliar tales efectos, permitiendo que los Estados miembros acudan a dicho mecanismo para potenciar su desarrollo económico y social.

Pero, además, tales fondos van más allá de esa finalidad inmediata, y buscan también preparar a la Unión Europea y a sus Estados miembros para hacer frente a los retos futuros que se presentan ante los mismos, básicamente, la transición medioambiental y digital.

Los llamado fondos “Next Generation EU” fueron aprobados el 21 de julio de 2021 por el Consejo Europeo y regulados en diversos Reglamentos de la Unión Europea. Los fondos incluidos en tal instrumento alcanzarán hasta 750.000 millones de euros, y para España implica la recepción de 140.000 millones, inversiones a la altura de las recibidas en el periodo de incorporación del Reino de España a la Unión Europea en la década de los años 80 del siglo pasado.

La gestión de tales fondos implicará el cumplimiento de objetivos en materia de transición ecológica, transformación digital, crecimiento inteligente, sostenible e integrador, cohesión social y territorial, entre otros.

Para que los Estados miembros puedan acceder a dichos fondos se exige que elaboren los llamados planes de recuperación y resiliencia, en los cuales se deben incluir un conjunto de medidas de reforma e inversión pública, que podrán incluir también programas públicos que incentiven la inversión privada.

En el caso español, el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española” fue aprobado por el Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, y tiene como objetivos principales avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y más igualitaria, incluyendo un total de 10 políticas concretas y 30 competencia entre todas ellas. Hay que destacar que, tanto los fondos europeos “Next Generation EU” como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, están inspirados e incorporan la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Su principal plasmación normativa es el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicado en el BOE del 31 de diciembre de 2020. La norma plantea así acometer un proceso de modernización de las Administraciones públicas que pueda proporcionarles las herramientas necesarias para acometer la ejecución del Plan y la mejor gestión de los fondos “Next Generation EU”, contando con el sector público y el sector privado.

En este sentido, en el país se desplegará la agenda España Digital 2025 con el fin de impulsar la conectividad y la ciberseguridad, la digitalización de la Administración y del tejido productivo, las competencias digitales del conjunto de la sociedad y la innovación disruptiva en el ámbito de la inteligencia artificial.

En palabras del director del Título Propio de Experto en Gestión de los Fondos de Recuperación Europeos (Next Generation EU), Jaime Pintos, “bien gestionados, estos fondos, pueden ser la clave de bóveda de la recuperación económica y social, no sólo española, sino de la vieja Europa, del viejo continente”.

Este título es fruto de la estrecha colaboración derivada de la Cátedra de Contratación Pública e-stratégica i-ntegral, cuya finalidad es la de realizar actividades de docencia, investigación, generación de conocimiento, difusión, creación de eventos y transferencia de know how en el ámbito de la contratación pública

