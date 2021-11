Riot Games lanza con Forge un nuevo runner rítmico: Hextech Mayhem

Hextech Mayhem: A League of Legends Story™ de Riot Forge llegará a Nintendo Switch y PC la próxima semana, y pronto a Netflix Riot Forge ha anunciado hoy que Hextech Mayhem: A League of Legends Story™, un nuevo runner rítmico desarrollado por Choice Provisions (creadores de la saga BIT.TRIP) llegará a Nintendo Switch™, PC vía Steam®, GOG.com y a Epic Games Store el 16 de noviembre de 2021, y pronto a Netflix.



Ambientado en el universo de League of Legends, Hextech Mayhem: A League of Legends Story™ es un juego de avance rítmico protagonizado por Ziggs, un yordle memorable y experto en “hexplosivos”. Los jugadores deberán saltar bombas y lanzarlas para atacar al ritmo de una enérgica banda sonora con el objetivo de evitar obstáculos, desarmar a los enemigos y encender mechas que pondrán en marcha reacciones en cadena y desatarán el caos más absoluto.



A lo largo del juego, los jugadores irán sembrando el caos por los diferentes barrios de Piltover mientras dan esquinazo al científico antidiversión, Heimerdinger. "Ayudad a Ziggs en su disparatada misión de construir la mayor bomba jamás vista en Runaterra".



Se compartirán detalles adicionales sobre el juego el 16 de noviembre de 2021 a las 17:00 (hora peninsular española) durante la exhibición en vídeo de Riot Forge. La información de la retransmisión se publicará antes del evento.



Hextech Mayhem: A League of Legends Story ya está disponible para su reserva en Nintendo Switch™ y PC a través de Steam®, GOG.com, y la Epic Games Store. Las reservas a través de estas tiendas incluirán un aspecto exclusivo de Ziggs arruinado que podrá usarse en el juego. Hextech Mayhem: A League of Legends Story también estará disponible pronto a través de la aplicación para móvil de Netflix, que se incluye con la suscripción a Netflix sin cargos extra ni compras dentro de la aplicación.



Además, Riot Forge ofrecerá nuevos detalles sobre Ruined King: A League of Legends Story a lo largo de las próximas semanas. Este trepidante RPG por turnos para un solo jugador, desarrollado por Airship Syndicate, pretende atraer a jugadores nuevos al universo de LoL y a aquellos que conocen bien su historia para que disfrutéis desentrañando sus misterios.