Lotería del Rosario propone una nueva forma de gestionar la Lotería de Navidad Comunicae

martes, 9 de noviembre de 2021, 14:07 h (CET) Con la pandemia y las consiguientes restricciones, los hábitos de compra han cambiado, también en la adquisición de décimos de Lotería de navidad. La compra online no solo ha sido el salvavidas de algunas administraciones, sino que se ha adaptado a las demandas de los consumidores, mejorando servicios como la gestión y reserva de lotería para empresas Ya queda menos para que se celebre el Sorteo de Navidad y, con ello, que se dé el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas. Como cada año, cuando se acerca el sorteo, se hacen más comunes las colas en las administraciones de lotería.

Una imagen que el año pasado no fue tan habitual. Las restricciones de la pandemia hicieron no solo que se redujeran las filas, sino que las ventas cayeran, sobre todo por la ausencia de venta de muchas asociaciones y comercios y una muy mala campaña de verano.

A pesar de ello, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) comunicó que el descenso de la venta de Lotería de Navidad fue de un 11% frente al sorteo de 2019, un descenso mucho menor si se tiene en cuenta que, en la mencionada campaña de verano, las ventas se redujeron en un 30%.

La compra online, un salvavidas para el sector

El año pasado el comercio electrónico tuvo un espectacular auge, algo que también se trasladó a la compra de décimos por Internet. Un buen ejemplo de ello es el incremento de compra online que tuvo la Administración de Lotería del Rosario, en Zaragoza.

“Las compras a través de la sección de Lotería de Navidad se incrementaron en un 275% en 2020, con respecto a 2019”, ha explicado Alejandro Aznar, responsable de la administración y vicepresidente de la Plataforma de Administraciones de Lotería (PIDAL).

Además de las restricciones a la movilidad, derivadas por la pandemia, hay otros motivos para el aumento de la compra online, entre los cuales Aznar ha señalado principalmente “la capacidad para elegir el número que se desee y las comodidades para hacerlo llegar, ya sea por certificado digital o recibiendo en casa el clásico décimo”.

Para este año, la previsión para la compra de décimos por Internet sigue siendo al alza. “Hasta la fecha, el incremento de venta online es un 100% superior al año pasado, a pesar de contar con menos restricciones de movilidad”, ha agregado Aznar.

La Lotería para Empresas, gestionada también online

Buena parte de este incremento se debe a la gestión de la lotería para empresas. Si bien es cierto que ahora mismo hay menos restricciones y que, poco a poco, se ha ido volviendo a “la vieja normalidad”, ha habido un aumento sobresaliente en el teletrabajo. Ahora, cerca de un 15% de trabajadores lo hacen desde sus hogares, un 74% más que antes de la pandemia.

Esto ha afectado también a la compra y gestión online de la lotería, por parte de las empresas. “Hacer un listad o con los décimos de cada uno y que una persona se encargue de asegurarse que le han pagado ya está obsoleto”, ha comentado Aznar.

Un buen ejemplo de ello es el sistema de lotería de empresas impulsado desde Lotería del Rosario. “Ahora, la empresa simplemente tiene que indicar los décimos que quieren los empleados en total. Del tema de pago y recepción de los décimos se encarga cada empleado por separado, así de sencillo”, concluye Aznar.

La empresa puede elegir el método tradicional de recibir los décimos en la oficina y repartirlo o que sus empleados lo recojan en la propia administración y paguen lo que corresponde. DE la misma forma, pueden acceder a la plataforma, dentro de la página web de la administración y, mediante un código de acceso, realizar la compra, recibiendo un certificado digital. En caso de ser premiado, se comunica directamente, sin más complicaciones.

Sobre Lotería del Rosario

Lotería dl Rosario es una administración fundada en 1860, cercana a la Plaza de El Pilar de Zaragoza. Se trata de una de las primeras administraciones en vender online de toda España, vendiendo por Internet desde 1997.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.