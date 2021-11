Formación homologada para acreditar las competencias digitales en teleformación, por Máxima Formación Emprendedores de Hoy

martes, 9 de noviembre de 2021, 10:34 h (CET)

Cada vez existen más oportunidades de empleo para docentes de teleformación y, por ello, muchas instituciones educativas buscan a profesores con control en plataformas como Moodle para educar online. Es indispensable adquirir competencias necesarias en e-learning para optar a este puesto y para ello existen academias como Máxima Formación, que ofrecen formación homologada en Moodle y eXeLearning.

El curso se imparte a través de clases 100% online y está dirigido a profesores y aspirantes a la docencia interesados en acreditar sus competencias para impartir teleformación en centros de enseñanza públicos y privados.

¿En qué consiste la formación homologada en Moodle y eXeLearning de Máxima Formación? Máxima Formación es una academia referente en el sector educativo que imparte cursos en competencias digitales a nivel docente. Actualmente, ofrecen la capacitación en Moodle y en eXeLearning, un programa de estudio acreditado por la Universidad Nebrija de Madrid, que cuenta con la homologación exigida por las administraciones públicas educativas.

El curso está dividido en nueve módulos de aprendizaje, en los cuales el participante aprende a utilizar el Moodle y desarrolla las competencias necesarias para ejercer sus funciones como tutor. Además, adquiere las herramientas precisas para crear contenidos didácticos digitales con eXeLearning, así como las habilidades pedagógicas indispensables para evaluar a los alumnos.

La academia cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector de e-learning, que se dedican a impartir clases prácticas y ofrecen un asesoramiento personalizado con el cual acompañan al estudiante durante todo el proceso de aprendizaje.

¿Cuáles son las metodologías exclusivas de formación de Máxima Formación? Máxima Formación ofrece programas de estudio que garantizan una curva de aprendizaje progresiva y se adaptan al nivel de desempeño del estudiante. Tiene una metodología de estudio propia que combina conocimiento, experiencia y práctica,que lleva al alumno directamente hacia su know how (saber hacer), permitiéndole dominar a la perfección los aprendizajes recibidos.

La academia cuenta con un plan de estudio muy flexible. El alumno puede estudiar a su ritmo, sin fechas ni plazos de entrega. Además, el centro de formación tiene un campus virtual permanente que contiene material audiovisual y didáctico, para que los alumnos accedan a él cada vez que quieran reforzar sus conocimientos y habilidades digitales para ir más allá en su desempeño.

Los docentes interesados en adquirir el certificado de homologación en Moodle y eXeLearning pueden ingresar a la página web de Máxima Formación y solicitar más información sobre la matrícula y los planes de estudio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.