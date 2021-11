El Espanyol es el equipo de La Liga que más goles recibió de Xavi Hernández cuando era futbolista A lo largo de su carrera como futbolista, Xavi marcó 89 goles defendiendo los colores del Barça y de la selección española Redacción

martes, 9 de noviembre de 2021, 11:40 h (CET) Xavi Hernández, recién nombrado entrenador del FC Barcelona, marcó tres goles al Valencia CF cuando todavía jugaba como futbolista. Son datos publicados para todos los equipos por Kelbet, una guía de apuestas. Y aunque pudiera parecer que tres goles es una cifra pequeña para toda la carrera de un jugador, los no entendidos deben saber que Xavi jugaba como mediocentro, posición cuya misión principal no consiste en marcar goles, sino en recuperar balones y construir oportunidades de ataque.

El Espanyol es el equipo de La Liga que más goles recibió de Xavi. En concreto fueron seis goles los que recibió el conjunto catalán. Le siguen en esta particular clasificación el Real Madrid, con cinco, y Athletic Club, Sevilla y Valladolid, con cuatro cada uno.



Equipo Goles Espanyol 6 Real Madrid 5 Athletic Club 4 Sevilla 4 Valladolid 4

En la esfera internacional, Xavi obtuvo tantos contra equipos como el AC Milán, el AFC Ajax de Ámsterdam o el Arsenal. Estos tantos fueron marcados cuando Xavi vestía la camiseta del FC Barcelona, pero el hombre de la semana también jugó con la selección española. En ese caso marcó también dos goles a Irlanda del Norte y a Letonia.

Adversario internacional Goles Irlanda del Norte 2 Letonia 2 AC Milán 1 AFC Ajax Amsterdam 1 Arsenal 1

En total, a lo largo de su carrera como futbolista Xavi marcó 89 goles defendiendo los colores del Barça y de la selección española. De ellos, 58 fueron en La Liga, 12 en la Champions, 6 en la Copa del Rey, 4 en la Supercopa de España y varios en otros torneos europeos y fases de clasificación.

El jugador logró 25 tantos defendiendo los colores del equipo Al-Sadd en Catar, lo que hace un total de 114 goles como futbolista en partidos oficiales.

