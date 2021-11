Leer las opiniones de Arreglatelo para confiarles la reparación de pantalla del móvil Emprendedores de Hoy

La tienda Arreglatelo cuenta con sede física en Gandía y es un centro que se dedica a la reparación de móviles. Las caídas son los accidentes más comunes de los móviles y frecuentemente conllevan la rotura de la pantalla. A partir de ese momento, se abren una serie de opciones. Muchos optan por intentar solucionar el problema siguiendo tutoriales en internet para ahorrar dinero. De todos modos, en la mayoría de ocasiones eso conlleva un daño mayor que puede imposibilitar la reparación. Por este motivo, este centro cuenta con servicio técnico para la reparación de móviles y realiza ventas y envíos a todo el país y Portugal.

En la actualidad, con tanta oferta de servicios y productos, puede resultar complejo escoger a quién entregar la reparación de algo tan necesario como el móvil. Una de las vías más escogidas por los usuarios para salir de dudas es leer las opiniones Arreglatelo y sobre los otros negocios para poder comparar.

La tienda ofrece un servicio de reparación de pantalla sin cita previa y en solo 40 minutos, para una amplia variedad de marcas como iPhone, Samsung, LG, Xiaomi y Sony, entre otras. También realizan tareas más complejas como las necesarias para arreglar dispositivos que han estado en contacto con agua o aquellos que presentan problemas en la tarjeta SIM.

Algunas de las opiniones sobre la tienda Arreglatelo pueden trazar un panorama de cómo trabaja la empresa. Uno de los usuarios que dejó su comentario en Google asegura que compró una pantalla para un móvil Xiaomi y “todo perfecto, calidad y buen precio”. Otro brinda aún más detalles: “Es 100 por ciento recomendable, tuve que cambiar la pantalla y batería del móvil. Cuando lo llevé me explicaron el proceso y lo repararon en un día, luego al tener problemas con la nueva batería (que era una compatible, así la elegí yo) me lo solucionaron enseguida. Sinceramente estoy muy satisfecho con el trato al cliente, se encargaron de todo hasta que el móvil quedó perfecto”.

¿Cómo funcionan las ventas y los envíos? Otros de los aspectos cruciales a evaluar a la hora de considerar un negocio de tecnología es la calidad de los productos que ofrecen y la eficiencia de los envíos. Cada vez más gente compra por internet, ya sea por comodidad o porque vive lejos del local donde encontró lo que estaba buscando.

Las opiniones sobre la tienda Arreglatelo también son positivas en este aspecto. Nuevamente en Google, un cliente que compró una Tablet asegura que el servicio es “totalmente recomendable, envío rapidísimo y muy bien embalado”. Otro destaca una “transacción rápida y muchas formas de pago”. “Volveré a comprar sin dudas”, asegura. Por último, un comprador de un móvil afirma que “llegó tres días antes”.

En lugar de intentar complicadas operaciones que pueden empeorar los problemas cuando la pantalla del móvil se rompe, o el dispositivo tiene algún otro problema, es mejor recurrir a profesionales cuya fiabilidad se puede comprobar a través de los comentarios de sus clientes.

