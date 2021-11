Más de 5.000 profesionales y de 225 stands cierran la séptima edición de Farmaforum Se han podido ver las propuestas e innovación de las empresas del sector Redacción

martes, 9 de noviembre de 2021, 08:06 h (CET) Más de 5000 profesionales han pasado por la séptima edición de Farmaforum, Foro de la Industria Farmacéutica, Biofarmacéutica, Cosmética y Tecnología de laboratorio, una cifra que supera la de otras ediciones y que demuestra la buena salud de un sector crucial para la sociedad que tuvo su cita el miércoles y jueves pasado en Ifema.



A los más de 225 stands, en los que se han podido ver las propuestas e innovación de las empresas del sector, se han sumado conferencias, talleres y foros que han tenido una gran acogida entre los asistentes con un centenar de ponentes.



"Pese a los retrasos de esta edición por las circunstancias y por las medidas de seguridad, prioridad absoluta para nosotros como organizadores, esta séptima edición ha superado todas nuestras expectativas. Había ganas de un evento que reuniera al sector, que pusiera en relieve el ingente esfuerzo y trabajo que se ha desarrollado en estos últimos meses. Hoy cerramos Farmaforum contentos, pero comenzamos ya a trabajar en la siguiente edición el 5 y 6 de octubre de 2022 también en Ifema", comenta Eugenio Pérez de Lema, director de Farmaforum.

Durante la mañana del jueves, se ha habló del Papel creciente de los CMO, de la gestión internacional de medicamentos o, en una de las citas más esperadas, con un lleno absoluto, la mesa redonda en la que se habló del Presente y futuro del cannabis medicinal en España que cerraba las ponencias de Farmaforum. En ella, se ha destacado que la Administración se base en que no existe evidencia científica para el uso del cannabis en España pese a que, como apuntaba Don Bellamy, CEO de Linneo Health, “nadie es dueño de una planta ni puede exigir una evidencia científica como si se tratara de cualquier otro fármaco”.

Hay un problema de salud pública y la mejor opción es regularlo con estándares altos. La solución está en legislar cómo se accede a los productos de cannabis medicinal. A cómo los médicos deben preescribirlo y cómo dárselo al paciente. Hasta hace 10 años era un producto prohibido a nivel internacional. Debemos darle tiempo y formación a los médicos para que conozcan el producto y sean capaces de ofrecer una medicina personalizada para las necesidades de cada paciente apuntaron Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, Carlos Ferreiro, CEO Managing Director Phytoplant, Iker Val, director de operaciones de Sovereign Fields y Antonio Constanzo, CEO de Curaleaf.

Mesa redonda de Pandemias

En el Health&Research Forum Margarita del Val en la sesión del jueves de cierre formó parte de la Mesa Redonda de Pandemias, en la que se habló largo y tendido no solo de la necesidad de una coordinación internacional ante las alertas sanitarias, sino que se desgranó la cronología y los protocolos en España frente al Covid-19 y también la importancia de vigilar todos los virus respiratorios como la gripe.

“La clave para entender la pandemia es la inmunidad”, explicaba Margarita del Val, “Todos éramos vulnerables. Cuando nos infectamos como adultos, tenemos un sistema inmune mucho menos potente y, sobre todo desequilibrado. De esta forma, el virus parece gigante. Con la vacuna equilibramos ese sistema inmunitario” concluía. Además, señaló que, “si el siglo XIX fue el del agua potable, el siglo XXI tiene que ser el del aire limpio, libre de patógenos, para evitar nuevas epidemias”.

También tuvo lugar en esa jornada el Brokerage Event, una apuesta de la organización por propiciar el encuentro de oportunidades empresariales con reuniones de negocios que lleven a posibles socios a encontrarse y a llegar a acuerdos que sigan fomentando la sinergia de los distintos profesionales de un sector en auge.

