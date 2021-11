¿Cuál es la diferencia entre aprender a comer o hacer una dieta?, por Avanza Training Day Emprendedores de Hoy

lunes, 8 de noviembre de 2021, 17:07 h (CET)

Una problemática de alcance internacional son los malos hábitos alimenticios. Hoy en día, el desconocimiento de muchas personas acerca de los métodos sanos de alimentación ha tenido como consecuencia ciertas enfermedades de alto riesgo como la diabetes, la obesidad mórbida, los problemas digestivos o de colon, entre otros.

Afortunadamente, para este tipo de casos, hay empresas que han trabajado a favor de buscar soluciones, como Avanza Training Day, un proyecto que nació con el objetivo de ayudar a las personas a construir un estilo de vida saludable y a mostrarles la diferencia entre aprender a comer y hacer una dieta a través del método AME.

Aprender, aplicar y disfrutar El proceso es sencillo, se trata de constituir una forma de vida orientada al amor propio y a retarse a ser cada día mejores, con el ejemplo del hacer y sobre todo del querer hacer.

Es por eso que el objetivo de Avanza Training Day apuesta por que cada paciente pueda moverse, sea proactivo y mejore progresivamente cada día. Eso se logra, según el equipo de expertos, alimentando la motivación, brindando conocimiento y acompañamiento a todas esas personas que desean iniciar un proceso de cambio verdadero.

Para lograr el éxito en este proyecto, los encargados del acompañamiento de cada proceso son los profesionales que forman Avanza Training Day, quienes serán testigos del cambio personal de cada persona. Así, con amplia experiencia y conocimiento, el equipo de Avanza Training Day está preparado para guiar a que cada persona avance sin excusas, permitiéndole cuidar su cuerpo y mente.

Método AME, un reto estrella La actividad estrella utilizada por la compañía no es una simple dieta, que usualmente suele terminar en rebote, sino que se trata de un concepto innovador llamado Método AME que significa Activación, Meta y Equilibrio. La idea del equipo de Avanza Training Day es fomentar el aprendizaje y descubrimiento en cada persona, que cada uno pueda empaparse de conocimiento sobre lo que es bueno para su cuerpo y lo que no.

Además, una vez ese aprendizaje esté, el siguiente paso es aplicarlo de manera excelente. Avanza Training Day se centra en la importancia de la alimentación sana y en cómo actúan las emociones en cada cuerpo, además de enseñar las técnicas para mejorar los entrenamientos físicos y mentales. Así, permite que cada persona pueda ver ciertos alimentos desde otro punto de vista, para así aprovechar al máximo sus propiedades. El paso final es disfrutar al ir construyendo paso a paso un estilo de vida propio.

Con este método, Avanza Training Day no solo quiere que las personas obtengan un peso saludable, sino que busca transformar realidades que promuevan cambios de hábitos adaptados a cada persona y estilo de vida.

