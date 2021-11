New York Summit reconoce a la Academia Xacobea con el Premio "Embajadores Mundiales Marca España" Comunicae

viernes, 5 de noviembre de 2021, 14:35 h (CET) La Fundación Rafa Nadal, la UME, el Museo del Holocausto de Nueva York y la Fundación Vicente Ferrer, son algunas de las entidades que también serán premiadas el próximo 19 de noviembre en el Marbella Arena La cena de gala New York Summit Awards, impulsada por la ICL Foundation para celebrar y visibilizar desde la ciudad de Nueva York los ejemplos de liderazgo hispano en el mundo, reconocerá el trabajo desarrollado por la Academia Xacobea con el premio Embajadores Mundiales Marca España. El presidente de la Academia, Xesús Palmou, será el encargado de recoger el galardón en la gala que se celebrará el próximo 19 de noviembre en el Marbella Arena.

La Academia Xacobea es una institución de derecho público, no gubernamental y sin ánimo de lucro que regula la creación y régimen jurídico de las academias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

En la espectacular gala se premiarán también a otras destacadas instituciones y representantes del mundo de la cultura, la empresa, el deporte y la sociedad civil. La Fundación Rafa Nadal (Premio Embajadores Mundiales del Deporte), el programa televisivo MasterChef España (Premio Embajadores Mundiales de la Gastronomía), la Fundación Vicente Ferrer (Premio al Mejor Proyecto Fundacional), el presentador de informativos de Antena 3 Vicente Vallés (Premio al Mejor Periodista del 2021), la Unidad Militar de Emergencias y el Museo del Holocausto de Nueva York (Premios de la Concordia), son algunos de los integrantes de la lista de galardonados en esta ocasión.

Además, con motivo del 20 aniversario del ataque terrorista a las Torres Gemelas, los premios incorporan un apartado especial en el que reconocerán a instituciones como el Departamento de Policía de Nueva York.

En anteriores ediciones, los New York Summit Awards distinguieron a personalidades e instituciones como la premio Nobel Rigoberta Menchú, el actor Antonio Banderas, la Fundación Real Madrid y las familias Kennedy, Mandela y Luther King.

La prestigiosa gala New York Summit Awards, que tendrá lugar en la Antigua Plaza de Toros de Puerto Banus, contará con extraordinarias sorpresas. La presentadora de este año será la directora e imagen del informativo líder de Antena 3 Noticias, Sandra Golpe.

Como adelanto de lo que será la espectacular noche, se pueden nombrar algunos de los artistas invitados. Sephira, una maravillosa formación compuesta por las hermanas irlandesas y violinistas Joyce y Ruth Oleary, participará para deleitar a los asistentes. Aishah Davis, con procedencia de linajes europeos, afroamericanos y nativoamericanos, aportará su bella voz en la gala NYS Awards 2021. La joven cantante e instrumentalista María Parrado llevará su fuerza imponente.

Para alojar a todo este elenco de premiados la organización ha elegido al grupo de hoteles La Ciudadela Marbella, un nuevo concepto hotelero ubicado en la capital de la Costa del Sol. Galardonados y celebrities se alojarán en estos exclusivos y sofisticados hoteles boutique, ubicados en los puntos más privilegiados del casco histórico de Marbella.

Para más información y compra de entradas para acudir a la cena de gala NYS Awards 2021 visitar la web oficial: www.nysummit.org

