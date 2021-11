Doctor Beltrán, el tratamiento de remodelación corporal Wonder

Lucir una figura envidiable en verano es posible gracias a la aparición de un procedimiento que no requiere cirugía ni dolor, llamado tecnología Wonder. Esta consiste en una técnica revolucionaria que permite reducir la grasa localizada, eliminando la celulitis y aumentando el volumen de los músculos. De esta forma, consigue esculpir la figura sin la necesidad de usar el bisturí o duros entrenamientos en poco tiempo.

Con la remodelación Wonder, los pacientes consiguen resultados de primera calidad y exitosos, todo ello en tiempo récord, lo que permitirá esconder esas pequeñas imperfecciones y exhibir la silueta anhelada por el paciente. En la región de Alicante, uno de los profesionales referentes en la aplicación de esta técnica es el Doctor Luis Miguel Beltrán que cuenta con más de 15 años de experiencia al servicio de la medicina y cirugía estética mínimamente invasiva.

Wonder: la técnica revolucionaria que permite lograr una figura perfecta El tratamiento de remodelación Wonder utiliza un equipo que combina las funciones electromagnéticas y electroestimulantes, las cuales ayudan a moldear los músculos y eliminar considerablemente los porcentajes de grasa en el cuerpo. Su funcionamiento consiste en aplicar impulsos eléctricos y electromagnéticos que generan contracciones, lo cual comporta una pérdida significativa de la grasa excesiva en zonas sensibles como el abdomen, piernas o glúteos.

Wonder, debido a los múltiples beneficios que aporta, se ha convertido en una de las técnicas de referencia en materia de remodelación corporal. Este tratamiento consigue resultados eficaces en dos de las áreas más sensibles de los pacientes: la reducción de la grasa y la tonificación muscular, mostrando desde las primeras sesiones resultados visibles. En Alicante, el Doctor Luis Miguel Beltrán y todo su equipo ofrecen la remodelación Wonder con total garantía, gracias a los equipos innovadores con los que cuentan en la clínica.

¿Cuáles son los beneficios del tratamiento Wonder? La demanda creciente del tratamiento con remodelación Wonder se debe a sus múltiples beneficios, en parte por ser un procedimiento no invasivo, no térmico y no radiante. Entre las ventajas más relevantes del tratamiento con remodelación Wonder destacan el incremento de la masa muscular, un aumento gradual de la fuerza en los músculos sin riesgo a sufrir lesiones y el alivio de los músculos en caso de contracturas.

Además de la reducción de la grasa corporal en cada diámetro de las caderas, cintura y muslos, el tratamiento con remodelación Wonder mejora el proceso de vascularización dilatando los vasos sanguíneos. Esto se traduce en una mejor eficacia metabólica al activar el consumo calórico.

El tratamiento Wonder consigue lograr en poco tiempo unos resultados únicos moldeando la figura para obtener la silueta deseada. En la Clínica del Doctor Luis Miguel Beltrán, los pacientes que deseen conocer más información acerca del tratamiento Wonder tendrán a su disposición un gran equipo de profesionales de excelencia y reconocimiento internacional que se encargará de resolver de manera integral y personalizada cada una de sus inquietudes.