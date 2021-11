Koeman fuera, se espera a Xavi como entrenador Nadie duda que será entrenador del FC Barcelona en pocos días, el presente y el futuro del equipo estará ligado a la batuta del genial centrocampista Redacción

jueves, 4 de noviembre de 2021, 08:16 h (CET) Que la temporada del FC Barcelona iba a ser muy diferente sin Messi era algo muy fácil de adivinar pero si además se le suma la gran problemática económica y gestión del club, se desvela que el equipo culé va a pasar unos años de mal a peor.

Con Koeman como entrenador, la crítica siempre ha estado girando al juego del equipo y a las ideas y pensamiento del entrenador, que ha dicho siempre que el equipo es el que hay y no se podía hacer más. Los malos resultados y juego han acabado con el holandés destituido, pero con la recompensa de un buen finiquito.

El relevo en el banquillo tiene nombre y ese no es otro que Xavi Hernández. Leyenda del club y del fútbol mundial que aúna todo lo que desea el aficionado culé el llamado ADN Barça, buen juego, una vuelta a las raíces y la añoranza del mejor equipo de Cruyff.

De momento Xavi ha hecho historia en el Al-Saad de Qatar con 7 títulos cómo entrenador y un juego que se acerca a Guardiola. Para los culés solo hay otro entrenador y se espera con ilusión para alegrar un poco la temporada.

La llegada de Xavi, un hombre de la casa, recuerda a la de Guardiola que hizo más que historia con el conjunto culé. La gran diferencia es que Guardiola pudo comenzar la pretemporada y elegir a los jugadores que quería con él. Xavi se encontrará una plantilla muy desequilibrada y que, en muchas ocasiones, adolece de falta de calidad y compromiso.

Para desarrollar el juego de Xavi hace falta jugadores rápidos y con toque de balón, y una de las grandes dudas para muchos aficionados reside en el hecho de saber si existe equipo para efectuar el juego del nuevo entrenador.

En caso de que llegue Xavi, se tratará de un proyecto a medio y largo plazo, esta temporada debe reconducirse en Liga y si es posible en Champions, objetivo muy complejo.

A día de hoy, el obstáculo más grande para que llegue el nuevo entrenador se encuentra en Qatar. Los duelos del equipo desean negociar la marcha de Xavi a s manera, una forma de negociar que nada tiene que ver con el dinero si no con las formas o el orgullo de poder ofrecer la fortaleza de su poder. El presidente deberá viajar a Doha para hacer todo lo posible para lograr una salida de Xavi amistosa y amable que pueda desembocar en algo positivo.

Nadie duda que Xavi será entrenador del FC Barcelona en pocos días, el presente y el futuro del equipo estará ligado a la batuta del genial centrocampista que fuer Xavi Hernández.

