Del corral a la brasa, el menú degustación Entrecot Girona en Vic Brasería Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 11:55 h (CET)

Siempre es un buen momento para disfrutar de una buena brasa catalana porque su inigualable sabor y aroma evoca los mejores sabores de las tierras barcelonesas.

En Vic Brasería tienen como propósito poner en valor la brasería, adaptándola a los sabores actuales y cuidando la elección de productores locales de proximidad. Cuentan con un amplio menú de platos elaborados a base de carne y verduras que concentran la frescura del campo.

El menú degustación Vic Brasería es muy variado e incluye especialidades como el chuletón a la piedra, parrillada con entraña, un surtido de embutidos catalanes y variedad de verduras de la temporada a la brasa. En este restaurante renuevan su carta constantemente para ofrecerle a los comensales la mejor experiencia gastronómica.

El menú degustación Entrecot Girona de Vic Brasería Para los amantes de la brasería, la calidad de un buen corte de carne es fundamental, y el entrecot, es por excelencia uno de los filetes más jugosos y llenos de sabor. En Vic Brasería, sacan el máximo provecho a este alimento y lo combinan con especies naturales para crear el menú Entrecot Girona.

Esta degustación consta de tres platos, un entrante principal que ofrece las verduras más frescas del campo, como la coca de Folgueroles con tomate y deliciosos embutidos como las lonchas del tradicional jamón ibérico. El entremés, también incluye proteína mediterránea como el lomo de sardina ahumada con cremoso de aguacate y paté de foie con aroma de brandy. Mientras que el plato principal del menú, contiene un sustancioso filete de entrecot de Girona premium de un 1 kg, acompañado de patatas fritas caseras, patata “al caliu” y salsa alioli.

Dentro de la degustación no puede faltar el postre y, para deleitar a los amantes del dulce, Vic Brasería ofrece tres opciones a escoger. El sorbete de limón al cava, el popular brownie de chocolate con helado de vainilla y la tradicional crema catalana. Además, el menú ofrece una botella de vino D.O. Priorat por cada 2 personas. Una bebida ligera que alivia el paladar y cierra con broche de oro la experiencia gastronómica.

Cada detalle de la carta de Vic Brasería está pensado para complacer los gustos de todo tipo de clientes. Son especialistas en cocinar verdura frescas a la brasa, por lo que dentro de su carta también hay platos para comensales veganos o que tienen una dieta sin gluten.

Sabores tradicionales bajo un ambiente moderno Los maestros del asado de Vic Brasería tienen como objetivo hacer de la brasería un estandarte de la cocina tradicional catalana, pero utilizando técnicas gastronómicas e ingredientes actuales, por lo que sus platos son la mejor combinación entre pasado, presente y futuro.

Vic Brasería se encuentra ubicado en la calle Sicilia de Barcelona, una zona céntrica y muy fácil de acceder en la ciudad. El restaurante tiene varios ambientes, un espacio interior cálido ideal para una cita familiar, de pareja o de negocios y una terraza moderna perfecta para el público más joven.

La buena comida, la calidad de sus platos y su cómodo y acogedor lugar hacen de Vic Brasería un lugar donde solo hay que relajarse y disfrutar.

