Curso de preparación para el Marlins Test de Inglessa

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 10:33 h (CET)

La acreditación del Marlins Test es un requisito indispensable en el proceso de convalidación de un título de navegación español por uno británico y un estándar en la industria. Sirve para trabajar en las navieras extranjeras.

La prueba evalúa el nivel de inglés del candidato siguiendo las exigencias de la Marina del Reino Unido (MCA), quien es la única institución avalada para emitir el Certificado de Competencia Equivalente (CEC). El Marlins Test está también reconocido por el International Chamber of Shipping.

El examen de Marlins es la única forma de demostrarle a los reclutadores internacionales que el marino domina el inglés y que puede desenvolverse a bordo sin problemas. Con esta certificación ICS Marlins, el especialista náutico podrá ampliar sus posibilidades de contratación para trabajar en buques británicos y extranjeros.

En España, Inglessa es una de las pocas academias que organiza el curso para el Test de Marlins. La formación prepara a los alumnos en inglés oral y práctico y les enseñan todas las estrategias necesarias para que aprueben el examen con confianza y éxito. Inglessa es también el Centro Oficial Examinador autorizado por Marlins y puede emitir certificados oficiales.

Inglessa ofrece un curso de inglés para marinos: The Marliner The Marliner es el curso preparatorio para el examen de Marlins que ofrece Inglessa. La formación está diseñada por Alex Bell, profesora experta en inglés marítimo y en exámenes internacionales de este ámbito quien, junto a un equipo de profesores expertos, se encarga de enseñar a los estudiantes las habilidades orales y escritas que serán evaluadas en la prueba real de ICS Marlins.

La metodología de estudio de la academia es muy flexible y está diseñada a la medida del estudiante. Las clases se imparten de manera online. Aparte del curso, la formación incluye varios exámenes simulacro y exámenes oficiales con la certificación Marlins que se pueden hacer presencialmente u online.

El curso The Marliner incluye las técnicas y estrategias examinadoras indispensables para aprobar el examen oral. También proporciona las herramientas necesarias para aprobar el examen de ordenador, así como el uso correcto del vocabulario, la gramática y la comprensión auditiva. Además, el alumno tendrá acceso a un pack de exámenes de simulacro orales con las preguntas tipo examen, lo que le permitirá poner en práctica lo aprendido y mejorar la parte de speaking antes de presentarse al examen real.

Inglessa: academia de inglés en Tenerife Inglessa es una academia referente en Tenerife para cursar estudios de inglés.

La institución también ofrece todas las herramientas necesarias para que los alumnos alcancen la mayor calificación posible en su Test de Marlins. Tiene un blog con artículos informativos y tests de prueba que ayudan a los alumnos a acelerar su aprendizaje. De esta manera, Inglessa sella su compromiso con la enseñanza de idiomas para marinos en España. Los marinos hispanohablantes interesados en realizar esta formación pueden consultar la página web de Inglessa y matricularse para el curso de inglés marítimo.

