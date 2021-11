Cybersecurity Day, el evento más esperado por los profesionales de la seguridad informática Nace con el objetivo de divulgar, con ejemplos y casos de éxito, cómo algunas organizaciones han logrado superar los retos de la seguridad informática Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 13:38 h (CET) IEBS Business School, la escuela de negocios digital líder en formación online, presenta el Cybersecurity Day, un evento online y gratuito en el que líderes expertos en ciberataques y ciberamenazas compartirán sus experiencias en el desarrollo de acciones de prevención y respuesta ante ciberdelincuentes cada vez más especializados y organizados.

Durante el año pasado se gestionaron nada menos que 133.155 incidentes de ciberseguridad solo en España, lo que supuso un aumento del 24% respecto a antes de la pandemia, según datos publicados por el Instituto Nacional de Seguridad (INCIBE). Este incremento ha ido de la mano del impulso de la digitalización en las organizaciones, que ha hecho que la posibilidad de sufrir un ataque cibernético en la actualidad sea uno de los mayores temores de las empresas de todo el mundo.



Por todo esto, se hace fundamental aumentar las medidas de seguridad informática sobre los sistemas de cualquier organización, así como conocer las principales ciberamenazas que permita identificarlas y evitarlas. De hecho, un estudio del Consorcio internacional de Certificación de Seguridad de Sistemas de Información (ISC) asegura que el gasto de las compañías en ciberseguridad ha aumentado hasta un 50% en los últimos años y estima que en 2022 se necesitarán 29.000 profesionales formados en ciberseguridad solo en España y más de 1.8 millones a nivel mundial. Por eso, son cada vez más los profesionales que se decantan por formarse en este ámbito.



Cybersecurity Day es un evento que nace con el objetivo de divulgar, con ejemplos y casos de éxito, cómo algunas organizaciones han logrado superar los retos de la seguridad informática. Las ponencias tratarán temas tan relevantes en la actualidad como análisis y tipos de ciberamenazas actuales, retos de futuro de un CISO, cómo hacer un análisis de riesgos en ciberseguridad, tendencias regulatorias mundiales y sobre tecnologías emergentes aplicadas a la ciberseguridad. Además, también se celebrará una mesa redonda sobre por dónde empezar la gestión de la ciberseguridad.



El evento contará con ponentes del nivel de Maica Aguilar, Gerente de ciberseguridad en Ferrovial y miembro de la Junta Directiva Women4Cyber Spain, Lorenzo Martínez, Chief Technology Officer en Securízame, Rosalía Arroyo, Directora de IT Digital Security, Luis Corrons, Security Evangelist en Avast Software, Francisco Rodríguez, Cyber Security & Data Privacy Senior Lawer en Huawei y Lorena Bravo, Head of Technology & Digital Transformation en Oracle.



La jornada se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre vía streaming, desde las 18.00h y finalizando a las 20.10h con la última ponencia. Es posible registrarse de forma completamente gratuita desde https://www.cybersecurityday.es/ .

