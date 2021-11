El turismo, uno de los sectores más golpeados por la crisis generada por la pandemia 2022 nos entregará un sector previsiblemente recuperado por completo en cuanto a facturación, pero muy cambiado en cuanto a sus usuales destinos Redacción

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 12:02 h (CET) La crisis a nivel global originada por la pandemia COVID ha golpeado duramente a todos los sectores económicos siendo uno de los que más se ha visto afectado en los últimos 18 meses el turístico. Pasó de ser uno de los sectores con mayor crecimiento y mejores perspectivas a caer en la paralización total en apenas unas semanas. Esta situación llevó a miles de pequeñas y grandes empresas a la ruina, ocasionando cuantiosas pérdidas que se tradujeron en la desaparición de millones de puestos de trabajo a nivel mundial.

Países como España, en los que la industria turística tiene un importante peso en el PIB (un 14,6% según los últimos datos actualizados en 2019) vieron como el sector se vio especialmente golpeado de manera extremadamente dura.

Durante todo 2020 y hasta el verano de 2021, la extraordinariamente delicada situación sanitaria unida a la incertidumbre sobre la efectividad de la vacunación supuso un auténtico shock en el que todo el tejido turístico quedó paralizado.

No obstante, el éxito médico que ha supuesto la fabricación de dichas vacunas a escala mundial ha permitido reanudar la actividad mucho antes de lo esperado. Sin embargo, al estar España en el grupo de cabeza en porcentaje de población vacunada a nivel mundial en estos momentos, se ha producido una espléndida recuperación del sector.

Pese a que el verano comenzó con titubeos debido a las restricciones que aún seguían vigentes en las diferentes comunidades, en la últimas semanas de Agosto y Septiembre la ocupación de los hoteles se vio incrementada hasta ser cercana a niveles cercanos a la pre-pandemia.

Pese a las comprensibles reticencias que las diferentes restricciones por comunidades autónomas habían provocado en el ánimo de los turistas, en otoño de 2021 se comenzó a ver un pequeño repunte. Animados por la relajación en las restricciones y para intentar reactivar la economía, las empresas hoteleras optaron por rebajar considerablemente los precios. De esto modo, paradójicamente el número de pernoctaciones se incrementó a la vez que la recaudación se vio disminuida.

Con la llegada de una “nueva normalidad” facilitada por la vacunación de la población los precios están recuperándose, por lo que el sector ve con nuevos ojos de esperanza el futuro. Esta mejora e incremento de facturación está siendo certificada por los diferentes portales y centrales de reservas de entradas y actividades. Los datos de la startup española de venta de entradas Hellotickets.es indican un alto incremento en las consultas y reservas que hacen preveer un 2022 de plena recuperación.

Un incremento apoyado en el turismo nacional que se ha convertido en el auténtico motor de la industria en los últimos meses. Ciudades como Granada o Sevilla han visto multiplicado el interés y la afluencia visitantes nacionales en las últimas semanas.

Pero estas buenas noticias se ven empañadas por un dato importante: la mayoría de turistas siguen siendo nacionales, siendo el turismo internacional el que más difícilmente esta desperezándose. Países como el Reino Unido o Estados Unidos, tradicional fuente de visitantes a nuestros país en cualquier momento del año, no están siendo capaces de derrotar al virus al 100% y ven contínuamente rebrotes que impiden a sus habitantes desplazarse con la normalidad usual.

A este factor hay que añadir el cambio en los hábitos turísticos. Las consultas y reservas realizadas han variado notablemente: Ya no se busca únicamente el lugar más icónico de cada ciudad atestado de gente y normalmente en sitios cerrados. Por el contrario, actividades al aire libre o en lugares menos concurridos en los que tener más libertad y poder mantener la distancia social están viendo crecer el interés del turismo familiar y de pareja.

De esta forma, 2022 nos entregará un sector previsiblemente recuperado por completo en cuanto a facturación, pero muy cambiado en cuanto a sus usuales destinos.







