Eduardo Benito Carnicería destaca por su chuletón de Ávila

martes, 2 de noviembre de 2021, 15:54 h (CET)

Los expertos en ternera siempre buscan carnicerías que vendan carne de la mejor calidad, la cual se diferencia por su corte, el animal del que proviene, su crianza, su cuidado, etc.

En este caso, se puede optar por Eduardo Benito Carnicería, la cual destaca por ser especialista en el corte de carne típico de la provincia de Ávila, reflejado en su chuletón de Ávila. Además, es una carnicería a domicilio especializada en ternera de Ávila con IGP de denominación de origen de ternera avileña, tomahawk, porterhouse, entrecot y T-bone.

El chuletón de Ávila de Eduardo Benito Carnicería y su alta calidad Un buen asado no solo consta de la cocción adecuada de la carne, sino también de los cortes realizados previamente para adquirirla. Teniendo en cuenta este aspecto, el chuletón de Ávila es uno de los más reconocidos y recomendados por los profesionales gastronómicos.

Eduardo Benito Carnicería ofrece carne con el corte del lomo alto de la ternera, vaca o buey. Este es denominado chuletón de Ávila por ser proveniente de la Ávila-Negara Ibérica, raza autóctona de la sierra del Centro Peninsular y zona que permanece protegida desde 1988.

Por esta razón, son pocos los expertos en carnes que ofrecen este corte tan distinguido. Sin embargo, Eduardo Benito Carnicería lleva realizándolo desde hace muchos años y se ha especializado en este.

Asimismo, la exclusividad que ofrece en este producto se enfoca en proporcionar un corte totalmente limpio que muestra la calidad e higiene de su trabajo. Además, la marca de la vaca que utiliza ha gozado de un cuidado especial que ayuda a mantener el color, la textura y la consistencia del producto.

Eduardo Benito Carnicería ofrece el chuletón de Ávila a domicilio La calidad de la raza Avileña está condicionada por el tiempo de maduración de la carne y por su procedencia, si es de un animal que ha estado en ganadería de libertad. Estos son los aspectos que se deben tener en cuenta para comprar el mejor chuletón de Ávila. Eduardo Benito Carnicería, además de garantizar estos aspectos en el tratamiento previo del producto, también se encarga de brindar un servicio completo.

Durante tres generaciones, estos carniceros se han enfocado en proporcionar la mayor calidad en cada uno de sus productos, especialmente en su chuletón de Ávila. Sin embargo, actualmente, han decidido adaptar su negocio al ámbito digital para que los clientes puedan adquirir este tipo de corte con la mayor comodidad y desde cualquier parte de la península. Esto se lleva a cabo a través del servicio de carne a domicilio de su página web, el cual asegura un envío rápido de entre 24 y 48 horas y también ofrece otros productos como el entrecot o el solomillo, muy demandados en España.

En conclusión, los amantes de la carne deben probar el chuletón de Ávila de Eduardo Benito Carnicería, una de las mejores carnes de España a domicilio.

