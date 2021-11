La guerra en Etiopía entre el ejército federal y el TPLF ya afecta a organizaciones como Lalibela Food Company Emprendedores de Hoy

martes, 2 de noviembre de 2021, 16:00 h (CET)

La guerra civil en Etiopía ha cobrado un mayor protagonismo en las últimas semanas, una realidad que pone en riesgo a sus miles de habitantes. La región que está en disputa es Tigray, ubicada al norte del país, donde el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) pretende fundar una nueva nación, algo que lleva a enfrentamientos con el ejército federal etíope.

Isabel Cerdá Valiente y Mercedes del Valle Pechuán, creadoras del proyecto solidario Dkary, informaron que la ciudad de Lalibela, en la vecina región de Amhara, también está siendo afectada por la guerra en Etiopía entre el ejército federal y el TPLF. Allí escasean tanto los alimentos como el agua potable, a lo que se suma la quema de los cultivos por el avance del ejército.

Una ONG solidaria que necesita aportaciones y donaciones A través de Lalibela Food Company, una ONG con sede en Valencia y en Etiopía, 22 niños reciben atención y distintos cuidados. La organización cuenta con una casa en Lalibela donde los pequeños son alimentados, reciben apoyo escolar y son asistidos en caso de estar afectada su salud.

El objetivo central de la ONG es que los chicos puedan completar los ciclos escolares, formarse en una universidad o en algún plan de educación superior y luego conseguir un trabajo.

En la casa de Lalibela, la organización provee a los niños de desayuno, almuerzo y cena todos los días, intentando ofrecerles una alimentación variada y saludable. El comedor no es el único ambiente del lugar disponible para los chicos, que también cuentan con un baño para que puedan ducharse regularmente, una habitación de juegos y un patio interior.

Los cuidados realizados por Lalibela Food Company En cuanto a la salud, los niños reciben atención de un médico en una consulta cercana. Si la situación lo amerita son trasladados al hospital de Lalibela o, en caso de un cuadro de gravedad, al de Desse, una ciudad a varias horas de autobús que cuenta con un servicio de mayor complejidad. Otro emprendimiento destacable de Lalibela Food Company es el de otorgar microcréditos a las familias de los niños, a partir de los cuales una de ellas pudo abrir una tienda de materiales de construcción.

Hasta hoy, la guerra en Etiopía entre el ejército federal y el TPLF no había afectado a la organización, que seguía desarrollando sus actividades con normalidad. Pero el recrudecimiento del conflicto ha agravado la situación y ahora, algo tan básico como la provisión de alimentos corre peligro. Es por eso que Lalibela Food Company busca aportaciones en dinero y donaciones para poder continuar con el desarrollo de su trabajo solidario.

