Los mejores destinos de España para disfrutar de Halloween Es una fiesta estadounidense que, a medida que han ido pasando los años, se ha convertido en un evento muy celebrado en todo el mundo Redacción

martes, 2 de noviembre de 2021, 08:31 h (CET) Se trata de una de las fiestas más terroríficas del año que, aunque tiene sus orígenes en Estados Unidos, a día de hoy, ha traspasado fronteras. La conocida “noche de los muertos” se puede disfrutar de la mejor manera posible en algunos destinos españoles que son “de miedo”.



Como bien es sabido, Halloween es una fiesta estadounidense que, a medida que han ido pasando los años, se ha convertido en un evento muy celebrado en todo el mundo. Sí, Halloween ha traspasado fronteras y en España, cada vez es más popular. Tanto es así que, actualmente, son muchos los destinos dentro del territorio nacional que se pueden visitar para pasar una noche de miedo.

La leyenda cuenta que los celtas estaban convencidos de que la noche del 31 de octubre, los espíritus podían volver al mundo durante esas horas. De ahí que la tradición diga que, en esa noche, los vivos deban disfrazarse de las cosas más terroríficas para ahuyentar a esos espíritus. Como es lógico, la leyenda ha ido evolucionando, si bien, disfrazarse y vivir una noche única, siguen siendo muy populares.

En el caso de disfrutar de un Halloween terrorífico, a continuación, se detallan algunos lugares de España en donde la diversión y el miedo estarán más que asegurados. Una escapada perfecta para festejar “la noche de los muertos”.

La Coruña En concreto, en el municipio de Cedeira se podrá disfrutar de una gran fiesta de Halloween. Esto es así porque, en pueblos como este, se sigue celebrando la Festa do Samain, muy relacionada con la leyenda celta del 31 de octubre. Para ello, Cedeira ofrece una amplia oferta de actividades, con pasacalles de terror o la quema de la calabaza.

Madrid Por supuesto, la capital cuenta con numerosos establecimientos y locales donde las fiestas de Halloween son más que conocidas. Habitualmente, todos los bares y discotecas se adornan con elementos terroríficos, al igual que, el parque Warner, siempre oferta una programación muy especial para este día.

Asturias En Asturias Halloween se celebra de diferente manera, ya que aquí, es popular la fiesta del Amagüestu. Esta festividad consiste en reunir a amigos y familiares en torno a una hoguera, entendiéndose que estas ayudan a espantar a los espíritus. En esta reunión, se come, bebe, ríe, baila y los más mayores cuentan todo tipo de cuentos y leyendas populares y tradicionales.

Zaragoza A escasos 50 kilómetros de la capital, se encuentra el municipio de Belchite, siendo una de las zonas más tenebrosas para vivir Halloween. Conocido como la aldea fantasma, este pueblo acogió numerosas batallas durante la Guerra Civil española, de hecho, son más de 6.000 personas las que se han contabilizado que murieron allí. Con numerosas fosas y un silencio aterrador, algunos dicen que las almas de esos soldados continúan estando allí.

Navarra En el caso de querer ir en Halloween a Navarra, la parada obligatoria es en el Parador de Olite. Se trata de un establecimiento que está rodeado de historias relacionadas con la noche de las brujas. Se trata de un palacio-castillo construido en el siglo XV, cuyos muros ofrecen ruidos aterradores. Según se cuenta, hace años un noble estuvo allí encarcelado, noble al que se le puede poner rostro debido a un retrato colgado en el parador. ¿El miedo? Siempre está iluminado.

Toledo Es una de las ciudades con mayor encanto para vivir Halloween, debido a todos los relatos que cuentan sobre ella. Pasear por sus céntricas y oscuras callejuelas puede ser aún más terrorífico en esta noche, si bien, existen visitas guiadas donde van contando todas las leyendas que hay en cada rincón. Una actividad que se conoce como Toledo Tenebroso y que también incluye otras como el juego del Cluedo en real, escenas de terror en casas rurales o espectáculos horripilantes en restaurantes.

Por último, otra de las grandes escapadas para Halloween es Muro. Municipio soriano que, desde hace años, celebra esta festividad con todo tipo de actividades donde la brujería es la principal protagonista. Junto a las ruinas de un antiguo castillo, se lleva a cabo el aquelarre de la gran Bruja Zangarriana. Una especie de fiesta ritual que cuenta con una procesión terrorífica, degustación de pócimas y una comida de otro mundo.

