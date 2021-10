Schaeffler invierte en inteligencia artificial

Schaeffler se une a otros once socios para constituir "KI Park e.V." en Berlín. El propósito de KI Park consiste en fomentar aplicaciones prácticas en el ámbito de la inteligencia artificial (IA). El mayor uso de la inteligencia artificial es una parte importante de la estrategia de digitalización de Schaeffler Schaeffler se ha unido a otros once socios para constituir la asociación registrada "KI Park e.V." en Berlín, Alemania. El propósito de KI Park consiste en fomentar aplicaciones prácticas en el ámbito de la inteligencia artificial (KI son las siglas en alemán para IA) y desarrollar las correspondientes condiciones marco a nivel ético y regulativo para Alemania y el resto de Europa. Los miembros de la nueva asociación incluyen empresas y organizaciones prestigiosas del mundo económico, científico y político. "El mayor uso de la inteligencia artificial es una parte importante de la estrategia de digitalización de Schaeffler", ha dicho Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler. "Nuestro objetivo como miembro fundador de KI Park es abrir nuevas oportunidades en el ámbito de la IA y la digitalización, para asegurar que el Grupo Schaeffler esté bien posicionado ante los retos del futuro. Esperamos con interés poder colaborar con los demás miembros fundadores."

La digitalización y la IA ofrecen grandes oportunidades

Las tecnologías de digitalización, en particular la IA, ofrecen grandes oportunidades para Schaeffler y sus clientes. Este es el motivo por el que Schaeffler cuenta con una estrategia para todo el Grupo relativa a todas las actividades de digitalización, y la está implementando sistemáticamente a través de un programa integral y estrechamente coordinado de iniciativas de digitalización. La inteligencia artificial es una parte esencial de esta estrategia. Schaeffler ya emplea equipos de producción integrados inteligentemente para conseguir reducciones importantes en los tiempos de ciclo. Impulsa la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en cuanto a máquinas y entorno cloud para optimizar sin interrupción muchos aspectos de los procesos operativos, incluyendo los ciclos de mantenimiento. Para apoyar a sus empleados en las tareas diarias, la empresa trabaja en funciones avanzadas de asistencia inteligente que permitan a humanos y máquinas interactuar en lenguaje natural. Además, el servicio digital de valor añadido OPTIME de Schaeffler integra Condition Monitoring y mantenimiento preventivo en un solo sistema, lo que supone un aumento importante de la eficiencia para los clientes. Y en el "Schaeffler Hub for Advanced Research" (SHARE) en la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen (Alemania), constituido en 2016 y a su vez socio fundador de KI Park, los expertos de Schaeffler colaboran con científicos para desarrollar aplicaciones industriales de IA. "Ser miembro de KI Park nos brinda la oportunidad de colaborar en ecosistemas de partners, de modo que podemos trasladar nuestro uso de tecnologías innovadoras de IA a un nivel completamente nuevo, a través de los cuatro pilares de nuestra agenda digital: productos inteligentes, cadena de valor añadido digital, equipos y máquinas de producción interconectados y puestos de trabajo digitales", ha dicho Jürgen Henn, responsable de Strategic IT and Digitalization en Schaeffler.

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder para los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2020, el Grupo Schaeffler generó ventas por un valor de 12.600 millones de euros. Con alrededor de 83.900 empleados, the Schaeffler Group es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.900 registros de patentes en 2020, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.