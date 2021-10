Elegancia y originalidad destacan en los bolsos de piel de Lola Amara Emprendedores de Hoy

Clásicos, modernos, bohemios, vintage, casuales, formales, grandes, pequeños, de colores vibrantes o los básicos negro y marrón, encontrar el bolso de piel ideal en la tienda online Lola Amara es posible.

Estos aportan el toque único de elegancia y originalidad al look de la mujer de hoy. Desde su sede física en Toledo, esta casa de moda destaca por plantear el amor por lo artesano que rompe esquemas con naturalidad, una filosofía que lleva desde España a varios países de Europa. Se trata de piezas elaboradas en serraje, ante o cuero lavado que no pasarán desapercibidas.

Una extensa colección de bolsos de piel engalana el catálogo de Lola Amara, donde las usuarias pueden elegir el modelo que más se adapte a su personalidad, con la certeza de adquirir un producto de máxima calidad y a los mejores precios.

Desde las actuales bandoleras, los bolsos tipo sobre y de mano, hasta los maxibolsos tipo shopper se encuentran disponibles en la tienda virtual. Para esta temporada, las piezas elaboradas con serraje, una fina capa de piel que ha sido tratada mecánicamente para obtener su textura aterciopelada, están en el top de las preferencias. De gran capacidad o en el modelo “bombonera”, con asas o correas y en tonos camel, topo, negro o beige, estos accesorios son capaces de darle el toque único a cualquier outfit.

Asimismo, una de las elecciones favoritas de los amantes de los bolsos de piel que ofrece la tienda es la tendencia boho chic de la marca marroquí Fez, cuya propuesta combina piel vacuna con detalles en efecto piel de serpiente, grandes hebillas, pelos de potro, flecos o tachas de latón, en versiones exclusivas llenas de creatividad.

Cuando se trata de apreciar el trabajo de peletería más clásico, los modelos italianos en piel lavada, teñida y trenzada acaparan toda la atención de la clientela de Lola Amara. También en todos los tamaños y colores, estas piezas son ideales para toda ocasión por su diseño sobrio, a veces minimalista, que lleva la elegancia a su máximo nivel en toda ocasión. Al igual que los elaborados en piel de ante o vuelta, en colores básicos para usar en el día a día o en propuestas llamativas como fucsia, verde o amarilla.

Diseños únicos en todo tipo de accesorios Ingresar a la página web de Lola Amara es descubrir un mundo de posibilidades para las mujeres que desean verse impactantes en toda ocasión. Haciendo honor a su espíritu libre y artesano, esta casa de moda también ofrece bolsos en fibras naturales como rafia, esparto, yute o mimbre, además de otras categorías de accesorios para combinar con la ropa, como gafas, pamelas y collares.

Tanto la tendencia de los bolsos de piel de serraje o ante, como el resto de las propuestas del catálogo, pueden ser enviados a cualquier lugar de España con la mejor atención para quienes desean marcar la diferencia con un look original y elegante en cualquier evento u ocasión.

