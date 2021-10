Antonio Resines apoya MOBS para impulsar el talento y la cultura en España Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de octubre de 2021, 16:16 h (CET)

La startup de vídeos personalizados que apuesta por el talento emergente y la defensa de la cultura y que ofrece una solución original para crear momentos únicos actualmente cumple su primer aniversario.

MOBS es una de las únicas startups de talento en el país y la que más promueve la interacción entre su elenco de artistas, su proyección y visibilidad y el mayor sentimiento de pertenecer a una comunidad única en la que el arte va por delante de la fama. En MOBS, la fama por sí sola no es el elemento clave, lo realmente importante es apostar por carreras artísticas en beneficio de las ilusiones del usuario.

Esta plataforma de valor, creada a caballo entre España y Silicon Valley, nació como una respuesta a la difícil situación que estaban viviendo los artistas, especialmente los emergentes como consecuencia del COVID-19, con la intención de ofrecer una solución original de crear contenidos en forma de vídeos personalizados y una comunidad de artistas que se apoyan para desarrollar su talento.

De su comunidad forman parte monologuistas, actores, músicos, magos o cómicos consagrados, en convivencia con los emergentes. Es una comunidad de artistas que se apoyan, pero además la plataforma mantiene acuerdos con entidades para contribuir a la promoción y monetización de los talentos más emergentes, como es el caso de Comedy Club España o la reputada escuela de magia The Magic Factory, liderada por Alberto Figueiredo.

Detrás de MOBS y desde California, están los hermanos Schafhauser, Raquel y Andrés, con una larga trayectoria en empresas tecnológicas a nivel internacional entre las que destacan Yahoo o Netflix. A ellos se unió Verónica Torras, emprendedora y especialista en marketing y producto.

Antonio Resines se incorpora a MOBS En su primer aniversario, MOBS está de doble celebración y es que además de celebrar un año de éxito, también anuncia la incorporación de Antonio Resines como parte de MOBS. Resines, reconocido actor de cine, teatro y televisión, ganador de un Goya a la mejor interpretación masculina y, de 2015 a 2016, expresidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, se ha distinguido desde hace años por compaginar su carrera con la de apostar por iniciativas innovadoras en las que siempre incluye un componente de ayuda al sector.

Resines se incorpora al proyecto junto con sus socios, Jorge Martínez y Paco Baró, de Carmela, una productora especializada en la creación de microficción y contenidos de entretenimiento para marcas.

Jorge y Antonio, además, aportan una experiencia destacada en el lanzamiento de Vibuk, una startup a la que también se unió Antonio Banderas.

Estas incorporaciones refuerzan aún más la apuesta por el talento de los artistas y la cultura española, con un trasfondo solidario que viene reforzado por el hecho de que algunos artistas donan parte de lo recaudado a causas sociales propuestas por ellos mismos y que van desde la Fundación AISGE de apoyo a los artistas, hasta otras que luchan por erradicar el hambre en el mundo, como Hambre Cero, una iniciativa de Square Ventures.

Si algo define a MOBS es su firme y rigurosa apuesta por el talento y la cultura, siendo la plataforma de vídeos personalizados que mayor atención presta a su selección de artistas, al cuidado de su imagen y a la generación de sinergia dentro de la comunidad.

El mayor componente de MOBS son las emociones, el humor, la sorpresa y el hecho de regalar bajo la tendencia de la hiperpersonalización en formato de vídeo. Es una startup para obsequiar, de una forma artística, un te quiero, unas gracias, un lo siento, en el que una vez más la experiencia es lo más importante.

Acerca de MOBS MOBS es la startup que ofrece vídeos personalizados por parte de artistas consolidados y emergentes, cuyo denominador común es el talento. MOBS busca crear momentos únicos a través de un monólogo, una canción o un vídeo original para celebrar y destacar una ocasión especial.

Nacida en 2017, pero relanzada en 2020 en Silicon Valley, San Francisco (CA, EEUU) por 3 emprendedores españoles con larga experiencia en empresas tecnológicas a nivel internacional, esta plataforma ha conseguido en un breve plazo de tiempo fidelizar una audiencia de seguidores que ven en la plataforma una manera original de celebrar momentos especiales con la creatividad y el talento de artistas, al tiempo que ayudan a una causa solidaria.

