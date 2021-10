Las ventajas del alquiler de maquinaria de jardín en Murcia con Agroclan Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de octubre de 2021, 10:49 h (CET)

La compra de maquinaria de jardín no es accesible para todas las personas porque requiere una inversión de dinero elevada. No obstante, existen empresas que ofrecen un servicio de alquiler de maquinaria en Murcia.

Agroclan es una de las empresas referentes en cuanto a maquinaria agrícola y de jardín en Murcia, gracias a su amplia oferta de productos y servicios. Además, cuenta con venta, alquiler y reparación de equipos de uso forestal y de jardinería, así como productos de las principales marcas mundiales del sector.

Un amplio catálogo de productos de jardinería Agroclan cuenta con una amplia y moderna sede, la cual corrobora el posicionamiento que ha logrado en el mercado. En esta cuenta con una amplia sala de exhibición, donde las personas pueden encontrar todo lo que necesiten. Además, ofrecen tanto herramientas para un proyecto exigente como para una simple tarea en el jardín del hogar.

El éxito de Agroclan se debe a que, desde sus inicios, optó por vender solo las mejores marcas. De esta forma, se ha ganado la confianza de los consumidores, ya que pueden estar seguros de que todo lo que compren será de calidad y durará años. Entre las marcas que ofrecen se encuentran Anova, Förs, Ferris, Agria, Solis, Kioti y Total.

Sus trabajadores son especialistas en maquinaria agrícola y de jardinería y están entrenados para brindar una atención y asesoría profesional a los clientes. Gracias a esto, particulares, dueños de granjas o expertos ingenieros agrícolas podrán encontrar respuestas a todas sus dudas y soluciones a sus necesidades.

Esta atención de calidad ha sido el pilar fundamental de Agroclan para ganar clientes y vínculos a largo plazo con sus compradores. Además, con los fabricantes de sus productos también ha consolidado una fuerte relación que le ha permitido convertirse en uno de sus puntos de distribución oficiales.

¿Cuáles son las ventajas de contar con Agroclan para alquilar maquinaria de agricultura? Las personas que están comenzando un proyecto de gran envergadura pueden contar con Agroclan, ya que es una de las mejores alternativas.

En primer lugar, esto se debe a que ofrece todo lo que se puede necesitar en estos casos, desde la página web o en su sede física de Murcia.

Además de su gran variedad, también destaca por tener precios muy asequibles para el alquiler, una opción perfecta cuando se tiene que utilizar una gran cantidad de maquinaria.

Por otro lado, se puede alquilar maquinaria agrícola de todo tipo como tractores, motoazadas y motocultores hasta ahoyadores, pulverizadores y carretillas. Asimismo, en cuanto a equipos para trabajar en el jardín, Agroclan dispone de cortacéspedes, sopladores y biotrituradoras, hidrolimpiadoras y cortasetos.

Finalmente, su servicio posventa y sus talleres oficiales permiten mantener la maquinaria siempre en estado óptimo, alargando su tiempo de vida útil. Además, sus técnicos están entrenados y actualizan constantemente sus conocimientos, a medida que se desarrolla el sector.

Las personas que quieran alquilar cualquier tipo de maquinaria para el jardín en Murcia pueden entrar en la página web de Agroclan y solicitarlo.

