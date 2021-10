Asombro Extremo presenta el futuro de la personalización de anuncios con Wow Ads Emprendedores de Hoy

Incrementar la visibilidad de una empresa en internet es posible gracias a las redes sociales, puesto que tienen la capacidad de hacer viral cualquier contenido. Debido a esto, la empresa innovadora Asombro Extremo ha creado la primera tecnología de personalización de anuncios llamada Wow Ads.

Esta aplicación permite a sus usuarios crear campañas personalizadas para redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, etc.

Anuncios personalizados en redes sociales con Wow Ads Si una empresa busca aumentar su visibilidad y número de clientes potenciales, necesita tener una presencia significativa en las redes sociales. En ese sentido, es importante saber cómo captar la atención e interés del usuario. Para lograr esto, Asombro Extremo – The Amazement Agency, su CEO Julián Ávila y su COO Marcos Amadeo han desarrollado Wow Ads. Esta aplicación permite a empresas y marcas personales crear campañas publicitarias totalmente personalizadas con el fin de diferenciarse de la competencia y ofrecer contenido innovador.

Entre los diferentes tipos de contenido que se encuentran en esta app,están los mensajes únicos con estrategia de persuasión o los vídeos impactantes creados por los expertos de Asombro Extremo y desarrollados con la más increíble tecnología de personalización para atrapar al usuario. Estos vídeos personalizados, a diferencia de otros generados por herramientas digitales, permiten alcanzar un mayor número de visualizaciones y nuevos clientes.

¿Por qué Wow Ads resulta efectiva? Este nuevo producto creado por Asombro Extremo facilita la creación de campañas publicitarias para redes sociales. Esta aplicación permite definir y ejecutar una campaña segmentada por los intereses y características de su público objetivo de manera sencilla. Una vez realizada la segmentación, la propia aplicación genera miles de vídeos para cada tipo de usuario, con mensajes personalizados que ofrecen una experiencia visual impactante.

Así, los negocios pueden presentarse ante sus clientes de forma creativa y diferenciarse de otras marcas, gracias al uso de estrategias de marketing de contenido efectivas. Estos vídeos, mensajes y contenido digital son realizados por Wow Ads de forma automática en cada una de las redes sociales, como Facebook, Instagram y YouTube.

Otra de las razones por las cuales Wow Ads es tan efectiva es su función de retarget, que consiste en impactar a personas que ya se han interesado previamente por la marca. Wow Ads es la herramienta ideal de autónomos y empresas para realizar campañas publicitarias profesionales en redes sociales con tan solo unos clics. Su creador es Asombro Extremo, una empresa conformada por expertos en captar rápidamente la atención del usuario.

