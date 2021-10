La clínica Atlas Vital es especialista en el nervio vago Emprendedores de Hoy

Como uno de los más importantes, el nervio vago es el responsable de transmitir información relacionada con la actividad sensorial y muscular y recorre gran parte del cuerpo humano.

Sin embargo, existe un gran desconocimiento sobre este nervio y, por ello, es complejo diagnosticar o tratar patologías relacionadas con el mismo. La clínica Atlas Vital ofrece asesoría especializada sobre el funcionamiento de este nervio.

¿Qué es el nervio vago? El nervio vago es uno de los principales nervios craneales, el cual tiene funciones motoras y sensitivas. Según su anatomía y su lugar desde donde parte en la cavidad craneal, se conoce con el nombre de décimo par craneal.

Este nervio tiene un recorrido bastante largo, ya que sale desde el bulbo raquídeo, pasando por la región cervical, el tórax y la cavidad abdominal.

Está compuesto por fibras y prolongaciones que activan diversos órganos y células del cuerpo, entre las que se encuentran la laringe, faringe, tráquea, pulmones, corazón, hígado, estómago y abdomen.

El nervio vago se relaciona de forma directa con el Atlas porque pasa junto al mismo. Si el Atlas está desalineado y anatómicamente no ocupa el lugar que le corresponde, generará compresión en el nervio vago, pudiendo afectar el correcto funcionamiento del mismo y, por ende, alterando otros órganos que son activados por este nervio.

La importancia de la estimulación del nervio vago Dado que el nervio vago activa o inerva muchos órganos, es fundamental cerciorarse de que el mismo funcione de manera adecuada, con la finalidad de que no se vean afectadas otras partes del cuerpo.

Actualmente, se están estudiando diversas maneras de estimular el nervio vago para mejorar su actividad y tratar otras patologías. Se está probando la vasodilatación como tratamiento de enfermedades vasculares y también otras maneras de estimulación del nervio para controlar ciertos dolores. Se trata de potenciar las funciones normales del nervio para contribuir en otros tratamientos.

El funcionamiento adecuado del nervio vago es crucial para la salud y si se encuentra comprimido por el Atlas, no cumplirá con todas las actividades inherentes a él, interfiriendo en diferentes funciones del cuerpo.

Atlas Vital es una clínica especializada en la alineación del Atlas y en el tratamiento de enfermedades relacionadas con la columna vertebral. Cualquier persona que tenga alguna patología que no se haya podido tratar en forma exitosa, Atlas Vital resulta una buena alternativa para revisar la alineación del Atlas y la repercusión que esto puede tener en funciones tan relevantes como las que controla el nervio vago.

